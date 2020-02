La teràpia de la felicitat de l'Orquestra Di-Versiones

Jordi Puig, director de la discogràfica U98 Music, estava de vacances en un càmping l'estiu de 2017 quan, de cop i volta, rentant els plats, va tenir una revelació: aquell era l'escenari ideal per a una de les gresques habituals de l'Orquestra Di-Versiones. No va trigar a compartir la idea amb el seu amic Albert Fort, el cantant del grup. En va tenir prou amb una única paraula. «Diverland». I es van entendre de seguida. Neixia un festival, un cap de setmana entre amics, o l'excusa perfecta per donar curs a la seva nostàlgia pels anys 80 i 90, quan van créixer i formar-se, veient l' 1,2,3, El coche fantástico, Verano azul o V per la televisió. Diverland, batejat en llenguatge diversionero com la Ciutat de Diversions, els va donar també l'oportunitat d'ampliar una col·laboració que havien engegat amb la gravació del Diverdiscu a La Mirona. «Vam crear un feeling especial més enllà del personal que ja teníem. Un Diverdiscu 2 no tenia massa sentit i a partir d'aquestes ganetes de tornar a fer alguna cosa plegats, vam muntar aquest esdeveniment», explica Puig. Després de l'èxit de la primera edició la primavera passada, a pesar de tenir la pluja com a companya de viatge, els Di-Versiones tornen a la càrrega proposant un altre cap de setmana de felicitat, apte per a tots els públics, on la música, les activitats per a tota la família i la diversió han de permetre «desconnectar» a tothom qui s'hi vulgui apuntar. La cita és els dies 22,23 i 24 de maig al càmping Internacional de Calonge. I les entrades volen. Els allotjaments en bungalous i mobil homes estan esgotats. Queden unes 400 localitats de parcel·les per a tendes, autocaravanes i furgonetes, i una xifra similar de localitats de visitant sense allotjament. «Estem al 70-80% d'ocupació, i falten tres mesos», apunta Albert Fort, que preveu esgotar l'aforament.

L'Orquestra Di-Versiones, amfitriona, coorganitzadora, actua també de cap de cartell del festival. Al seu costat, durant aquells tres dies, també actuaran Serial Killers, Tàrraco Surfers, Paquito Sex Machine & Gnaposs, Orelles de Xocolata, Blackiss, la Txaranga Bufant Fort i els DJs Robert de Palma, Pollo i Lladó. A més tenen previst fer un homenatge a la mítica La Salseta del Poble Sec, «un referent», com afirma Fort, de la música de festa major a Catalunya. «L'autèntic plat fort és l'ambient, la gent, la felicitat que es crea allà i que et permet viatjar als 80 i els 90 amb la teva família i els teus fills. Passem un cap de setmana en un lloc de la Costa Brava superxulo, fent activitats, concerts i jocs amb l'únic propòsit de passar-ho bé».

Puig i Fort es defineixen com «el seny i la rauxa». Diverland ha acabat substituint la Diverclandestina, una festa que els Di-Versiones van celebrar el 2017 i el 2018 i que consistia a fer un concert en un lloc secret, revelant-lo poques hores abans. La gentada hi era igualment, però també els riscos de desbordament. Amb el nou producte ofereixen una proposta lúdica amb una organització totalment professional.