Teresa Jordà, Tatxo Benet i el «sabor» de la fruita de Lleida

A la Catalunya de la precampanya electoral oficiosa però efectiva, en política ningú no en deixa passar cap ni una. Dimecres, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que és d'ERC i de Ripoll –havia estat alcaldessa del «bressol de Catalunya» ja per allà en temps de Joan Puigcercós, l'altre ripollès que va manar molt al partit fundat per Francesc Macià el 1931, quan la república era de debò, a Catalunya i a Espanya– va gosar reunir-se amb alcaldes i agricultors de les terres de Lleida, les més fermes del Principat, per abordar la crisi de preus que manté el sector de la fruita dolça amb l'ai al cor. L'acompanyava el president de la Generalitat, Quim Torra. Fins aquí tot normal. Ara bé, ahir, al Twitter, ecosistema on Jordà no és profeta sinó més aviat protagonista de polèmiques –les més sonades: la del glop de llet crua en una granja de les Llosses que li va valer crítiques per donar i per vendre l'estiu del 2018 i la de la cervesa Empordà Hooligans del «Fuck Spain» de l'estiu passat que tres quarts del mateix–, Tatxo Benet, lleidatà, periodista, mecenes d'artistes, indepe, però sobretot soci de l'imperi de Jaume Roures, que ha donat feina a Quim Forn, que justament ahir va sortir de la presó de Lledoners per anar a treballar a l'edifici majestuós que Mediapro té a Diagonal Mar, a Barcelona, va esclatar contra la (pobra) consellera. Molt enfadat, l'home deplorava que Teresa Jordà hagués tingut «la gosadia d'anar a Lleida» i de «renyar els pagesos dient-los que la fruita [valgui la redundància] de Lleida no té cap sabor». A partir d'aquí, llançament de floretes: «La consellera és una indocumentada i no en té idea de la feina que fan els pagesos», la primera; «he llegit el seu currículum i no he sabut trobar cap formació ni cap feina anterior que la capacitin per tenir una opinió pròpia sobre el tema i renyar els que en saben. Parla d'oïda i ves a saber qui li bufa l'orella», la segona; «la convido que vingui un dia a Aitona i que conegui la feina del pagès i, llavors sí, podrà opinar amb coneixement de causa. Fins llavors, que calli perquè està jugant amb el sosteniment de milers de famílies que ho estan passant molt malament», la tercera. «Estaré encantada de venir a Aitona. El que vaig dir en una reunió (...) és que hem de fer el possible perquè a Barcelona arribi la fruita amb la màxima qualitat possible perquè els consumidors repeteixin», es defensava la consellera. Enmig de tant mal rotllo, el paer en cap, Miquel Pueyo, home de pau i que com Jordà és d'ERC, intercedia per calmar els ànims: «Com que us conec i us estimo a tots dos, m'apunto a un berenar o un esmorzar de #fruitadolça a #Aitona o us convido a fer-lo a la @paerialleida. Hi era quan va parlar la consellera i la frase s'ha d'interpretar dins del context. Sé que us entendreu». O no, perquè els indepes, últimament, com més cosins, més endins.