«Sempre s'han fet burrades, la gent és força cafre»

Aquest dissabte O'Funk'illo estaran a les Barraques de Girona presentant 20 anys de grans èxits i el nou disc «O'Funk'illoterapia», el setè treball d'estudi de la formació formada pel baixista Pepe Bao, el guitarrista Javi Valero i el cantant Andreas Lutz



El planeta aseituna al que cantaven se'n va en orris, entre coronavirus i escalfaments...

Això sembla. Ja no és només el virus, és també el clima, que vas a l'Antàrtida i estàs a vint graus. Però bé, aquí nosaltres ens hem de mantenir tan positius com puguem perquè al final del que es tracta és de viure l'aquí i l'ara. Per tant, mirem que l'aquí i l'ara sigui ben xulo.

Cantarà amb mascareta, aquest dissabte a Girona?

He, he, acabo de compartir a les xarxes socials un meme de quatre noies vestides de flamenques a la Feria d'Abril d'aquí, de Sevilla, amb mascareta de lunars. Vagi a saber, si d'aquí a res no estarem cantant amb mascareta. Avui he preguntat en una farmàcia i s'havien esgotat, o sigui que per aquest dissabte ho tinc difícil.

O'Funk'illo fan més de vint anys de carretera i manta. No n'estan farts?

Més de vint-i-quatre anys. Aquest d'ara és el setè disc, i fem una gira extensa, fins i tot segurament anirem a Sud-amèrica. Mentre hi hagi ganes i salut, endavant.

Van pujar molt de pressa i van baixar també molt de pressa.

Així som nosaltres, com la vida mateixa (riu). Ens vam barallar, ens vam separar, hem tornat, ara estem millor que mai...

Com un matrimoni? Un matrimoni d'aquells que són tres persones?

Exacte, com un matrimoni que té alts i baixos, però que així i tot ara celebra les noces de plata.

Canten una versió de Stayin' Alive. De jove ballava al ritme dels Bee Gees?

Sempre hem sigut de ballar, ja sigui funky, house, rock dur, sigui el que sigui. Fins i tot les penes, s'han de ballar. I sí, em va agradar molt Fiebre del sábado noche.

Quan sortia de discoteca era tan macarra com el Tony Manero que interpretava Travolta?

M'agradava el ball d'en Manero, m'agradava això que s'obri la pista de cop i t'hi vegin a tu sol. Som macarres, sí.

La paròdia de Stayin' Alive es titula Tengo que madurar.

Estic en aquest procés, des de fa un piló de temps.

Quants anys té?

Quaranta-cinc, i amb dos fills.

És aviat per madurar home.

He, he, més que madurar, s'ha de créixer. Anar creixent.

I a Espanya, a qui li cal madurar?

Uf, gairebé a tothom. Hem de ser més sincers, més oberts, no fanfarronejar... Madurar és ser més autèntics. Naixem autèntics, però amb el temps ens espatllem. Hem de ser més humans, més conscients amb tothom: amb el veí, amb la família, amb el medi ambient...

En lloc d'això, busquem likes, com diuen en un dels seus nous temes.

És clar, i buscar likes per qualsevol cosa, no val. Hem arribat al punt que hi ha gent que cau per un barranc fent-se una selfie i es mata. Bé, sempre s'han fet burrades, la gent és força cafre.

Quan el veurem a G.H. tirant els trastos a la Pantoja?

Ha, ha, a mi si em tanquen en un lloc d'aquests, imagino que sortiria aviat, perquè segurament acabaria a la presó.