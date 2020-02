«La vacuna del Covid-19 trigarà bastants mesos a arribar»

Isabel Solà és viròloga del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC) i està bolcada a trobar una vacuna contra el coronavirus.



Com van les recerques per trobar una vacuna contra el coronavirus?

Volem reconstruir el virus i estem a l'espera dels permisos del Ministeri de Transició Ecològica per poder manipular-lo, perquè és perillós per als humans.

Llavors, quan tindrem la vacuna?

Una vegada estigui creat al laboratori el prototip de vacuna, haurem d'assajar-lo en animals per confirmar la seva eficàcia i finalment començarem els assajos clínics en éssers humans. Trigarà bastants mesos a arribar.

El coronavirus formava part de la naturalesa abans que l'hàgim patit els humans o és una mutació d'un altre microorganisme existent?

Els coronavirus estan en la naturalesa en reservoris naturals, i el més comú és el dels ratpenats. Des d'aquí poden transmetre's a altres animals o directament a l'home.

Què ha passat en aquest cas?

Hi ha d'haver un animal intermedi. Que hagi saltat directament del ratpenat és poc probable perquè ara estan hibernant.

Una vegada que el virus ja està a Espanya, què recomana a la població?

Rentar-se molt bé les mans i tantes vegades com sigui necessari.

Què la preocupa més: el coronavirus o el virus de la por?

El coronavirus és real. El virus de la por és una cosa lliure que circula sense control i que s'ha de vacunar amb informació veraç, fugint de les faules.

Fins quan es pot estendre aquesta epidèmia?

Si les mesures de contenció són eficaces, s'aconseguirà aïllar com es va fer amb el SARS el 2002. Va començar al novembre a la Xina i es van donar els últims casos l'abril del 2003.

La grip A està ja en el catàleg normal de grips. Ho serà també el coronavirus?

Podria ser un virus estacional que aparegui a l'hivern i desaparegui a la primavera.

Quin risc hi ha que muti durant aquesta pandèmia i es converteixi en una versió més perillosa?

Poc. Els virus poden mutar i són més mortals al principi, però després el que volen és sobreviure i multiplicar-se. Si mata tota la població, mor ell.

Gairebé totes les noves grips que es converteixen en epidèmia (Aviària, H1N1, Grip A) venen d'Àsia?

A Àsia aquest salt a l'espècie humana sembla que es produeix en mercats de risc, on hi ha animals vius i no existeix un control sanitari.

Amb tants xinesos que treballen en projectes a Àfrica, per què no s'hi coneixen gaires casos de contagi?

La Xina ha aplicat mesures de contenció molt estrictes per evitar la sortida de gent d'allà. Pot ser també que en aquests països africans fallin els sistemes de vigilància.

És per això que a penes hi ha referències de coronavirus en països africans?

Quan l'OMS va declarar l'emergència global, pensava en països menys desenvolupats que el nostre. La possibilitat que s'estengui per Àfrica preocupa a tots.

Què hem d'aprendre d'aquesta pandèmia?

Que els virus formen part de la naturalesa. Ja que coneixem aquest risc, hem de tenir la ment oberta per analitzar si tenim un refredat o un virus d'aquest tipus i, en aquest cas, aïllar-nos i trucar al metge.