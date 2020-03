L'Espai Cràter d'Olot, el camí entre l'impossible i la realitat

L'espai Cràter serà una realitat entre el setembre i l'octubre del 2021. Després de centrar el debat en la campanya electoral i de servir d'estendard d'ERC i de la CUP en la lluita contra JuntsxCat, les obres de l'Espai Cràter han començat. Aquesta setmana, l'empresa Cardoner SA ha iniciat els primers treballs de neteja i de preparació. L'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat) dimecres va reunir-se amb els veïns més pròxims i els responsables de l'obra per tractar els horaris d'inici i de final de les obres i els itineraris dels camions. A partir de dilluns, les obres començaran de veritat. En els pròxims dies es podran veure les màquines perforadores que faran l'esborranc on anirà el que serà el centre d'interpretació del vulcanisme més modern de l'Estat.

Semblava impossible, quan en plena crisi econòmica, l'alcalde Josep Maria Corominas va anunciar que l'Ajuntament volia fer un espai que centrés el que havia de ser un parc dels volcans. El 2014, el ple va aprovar la compra d'un solar de 5.000 m2 entre el cementiri i la plaça de Braus per fer un centre d'interpretació que encara no estava batejat com a Espai Cràter.

El nom d'Espai Cràter va prendre consistència el febrer del 2017 quan la consellera d'Administracions Públiques, Meritxell Borràs, va dur a Olot la nova del fet que el Govern Català atorgava al consistori olotí una subvenció europea d'1,85 milions. En un dia gris, fred i una mica ventós dalt del volcà Montsacopa, Meritxell Borràs, al costat de l'alcalde, va mostrar les primeres imatges del que volien que fos l'Espai Cràter.

Quasi un any després, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va anunciar el compromís de la Diputació de Girona d'aportar un milió d'euros. L'any següent, el Pla de Foment del Turisme va aprovar contribuir amb 600.000 euros a l'Espai Cràter, amb la qual cosa el 85% dels 3.693.774 euros del pressupost quedava cobert.

L'abril del 2019, el guanyador del concurs per al projecte, l'estudi Baena Casamor, va anunciar que l'Espai Cràter estaria soterrat i seria quasi invisible des de la superfície. També van avançar les línies del que seria l'experiència dels visitants.

El 24 de gener d'enguany, va tenir lloc l'adjudicació de les obres i es va encarar la recta final a l'inici que ja és una realitat. Ara, segons ha explicat l'alcalde, les obres seran les de fer el forat. «Veurem el pas dels camions», ha dit. Després faran els forjats i el soterrament de l'equipament.

El 2021, segons ell, tot passarà dins. En el subsòl, fusters, electricistes i pintors crearan l'exposició, les sales de reunions i de conferències, la biblioteca i altres. Tot hauria d'estar d'acabat a finals de juny del 2021. Tot i això, l'Ajuntament considera que perquè tothom el pugui veure, el millor serà obrir-lo entre el Tura i Sant Lluc.