«El Covid-19 ha anat per davant, no el trobes si no el busques»

Javier Garau és metge des de fa mig segle. Durant 25 anys va ser expert de l'Organització Mundial de la Salut per a Malalties Infeccioses a Espanya, avui és cap de medicina interna a la clínica Rotger, a Mallorca. No encaixa la mà



Podem donar-nos la mà?

M'estic educant a mi mateix per no fer-ho, perquè és absolutament necessari evitar aquest contacte.

Té por?

L'edat és un factor determinant en els efectes del coronavirus, i cal saber on estàs, sense edulcorar la veritat. El paper de l'individu cobra gran importància, perquè els hospitals no tallaran la infecció com demostra l'eclosió de Madrid.

Quina és la ximpleria més gran que ha escoltat?

Entre profans, que és un virus fabricat per les farmacèutiques o per bioterrorisme, quan la realitat és més poderosa. Entre professionals, no adonar-se que, si no vols tenir casos de coronavirus, no facis tests. Si no el busques, no el trobes.

Ens han enganyat?

Vull avaluar la resposta. El coronavirus ha anat per davant de tots durant molt de temps, malgrat el brutal advertiment xinès.

Singapur i Hong Kong sí que han buscat els malalts.

Radicalment d'acord. El Ministeri de Sanitat espanyol hauria d'haver proporcionat tests diagnòstics a tots els centres, que no han pogut fer les proves.

Així, les xifres de malalts són falses.

Afronten la realitat amb miopia. Ni de broma té Catalunya els cent malalts que li assignen avui dimecres.

Li mereix crèdit el ministre Salvador Illa?

Hauria pogut estar millor assessorat, però no ens enganyem, és una frase fàcil de dir ara.

Tots serem infectats, com diu Merkel?

Pandèmia o epidèmia és un joc de paraules, però no tota la població es contagiarà. Les mesures de contenció poden rebaixar els 2,5 infectats per malalt a menys d'un. Així retardes el pic i els sistemes sanitaris poden abordar l'enorme aflorament de casos.

Un virus més poderós que la Lliga de futbol.

No vull jugar a profeta, però pensava veure-ho algun dia. Ara cal actuar amb prudència evitant les aglomeracions.

Se li van tirar damunt quan va defensar la suspensió del Mobile barceloní.

Em van criticar àcidament, perquè tenien una altra perspectiva. El Mobile hauria tingut lloc fa deu dies, amb cent mil persones concentrades. Es van avançar sàviament.

Si m'aconsella rentar-se les mans amb freqüència, deixem aquí l'entrevista.

No tingui cap mena de dubte que és útil. Volem contenir una epidèmia transmesa amb gotes de saliva que se sedimenten o per contacte. No s'imagina la quantitat de vegades que ens toquem la boca i els ulls en una hora.

Completi el receptari.

La quarantena dels sospitosos, l'aïllament dels infectats i el distanciament social. La generositat del ciutadà individual és bàsica, això no és un joc.

El virus anirà de vacances a l'estiu?

Evidentment, no ho sé. La contenció va funcionar a Wuhan dos mesos i mig després. La qual cosa ens situa al maig i, si el coronavirus es comporta com altres infeccions de les vies respiratòries, pot aplanar-se la corba de difusió. És plausible que reboti a la tardor, hipòtesi a la qual m'apuntaria, però el SARS va desaparèixer i ningú sap per què.

Quants malalts han tingut el coronavirus sense que ningú s'assabenti?

Molts, segur que hi ha gent pel carrer infectada i és la població que més ens preocupa. Tenen la capacitat de contagiar uns altres sense estar malalts, el dia anterior al seu ingrés en un hospital. Ara bé, el 80% dels que atenem es troben bé.

Quina és la bestiola més terrorífica que coneix?

Entre els virus, em preocupen especialment la verola i la ràbia. El segon és fàcil de controlar, però el primer seria un candidat ideal per al bioterrorisme, de no intervenir l'efecte bumerang.

S'està privant els ancians de la sanitat que han pagat, en pro de joves que no han pagat?

Aquest dilema pot plantejar-se en un moment determinat. Si es col·loca sobre la taula decidir un llit d'UCI entre un pacient de noranta anys i un altre de 34, jo triaré clarament al de 34. Però m'agradaria que aquesta decisió no hagués de prendre-la el metge de guàrdia.