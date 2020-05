Guants, mascaretes i gel: així seran ara els parcs d'atraccions

El silenci i la solitud de l'hivern s'està allargant més del previst aquest any entre l'imponent Ciclón, la muntanya russa que presideix l'històric PP's de Platja d'Aro, adquirida pels seus propietaris quan es va desmantellar Montjuïc, i la resta d'atraccions d'un parc amb 34 anys d'història. L'estat d'alarma i la batalla contra el coronavirus han evitat que les instal·lacions es tornin a omplir de somriures i crits d'esglai, de nens saltant als llits elàstics o remullant-se als troncs. La temporada havia d'haver començat el 14 de març, precisament quan Pedro Sánchez va confinar Espanya. Dos mesos després les perspectives són millors. PP's, aplicant uns exigents protocols sanitaris, d'higiene i d'aforament, ho té tot a punt per reobrir tan bon punt Girona entri a la fase 3 de la desescalada, que permet tornar a engegar aquesta mena d'equipaments. Guants d'un sol ús, mascaretes i dispensadors de gel hidroalcohòlic a tot arreu. Així seran, a partir d'ara, els parcs d'atraccions de la nova normalitat.

Una tarda d'agost qualsevol, al pic de l'estiu, poden passar per PP's entre 2.000 i 3.000 persones, res a veure amb la realitat provocada per la pandèmia. Segons explica la seva responsable de comunicació, Vanessa Gómez, «a falta de rebre els protocols que pugui establir el govern, nosaltres ha hem desenvolupat el nostre i tenim clar que haurem de limitar l'aforament al 50% o estirar-lo, com a molt a un 60». D'aquesta manera el parc ja ha començat a preparar-se. Els usuaris trobaran dispensadors de gel hidroalcohòlic en diversos punts, i també se'ls facilitaran guants d'un sol ús per cada vegada que pugin a les atraccions. També, per cada recàrrega superior a 40 euros, se'ls entregarà una mascareta personalitzada amb el nom del parc. «La principal preocupació que tenim és que els clients percebin que el parc d'atraccions és segur, perquè prioritzem la salut», destaca Gómez. Els treballadors també estaran protegits. Tots aniran amb mascareta i guants i disposaran del seu propi dispensador de gel. A més, des de fa uns anys el parc ja no funciona amb les tradicionals fitxes de plàstic d'infinitat d'usos, sinó que els viatges es descompten d'una targeta de càrrega electrònica. Cada atracció es netejarà entre viatge i viatge i les cues es regularan.

La idea dels responsables del parc era reobrir el 13 de juny si Girona hagués estat en la fase 3 de desescalada, un objectiu que ha passat de llarg. Ara no es fixen la data, perquè serà en funció d'aquest procès. Gómez apunta que si tot anés bé podria ser per Sant Joan, i sinó, una mica més tard. En tot cas la instal·lació posarà a disposició dels clients totes les atraccions, llits elàstics, muntanya russa, autos de xoc, granota, troncs d'aigua i cavallets, i només deixarà d'usar aquest estiu els tres inflables que tenen «per evitar aglomeracions de nens a dins i perquè seria molt complicat controlar-ne l'aforament». Perduts els caps de setmana de primavera i la Setmana Santa, l'esperança del parc és que la desescalada no tingui passos enrere i que a l'estiu es pugui salvar la temporada «amb els clients de proximitat», donant per fet que un altre del públic potencial «el turista estranger» serà molt complicat que vingui a causa de les restriccions i de la situació provocada pel COVID-19.

Mentre arriba l'hora, l'imponent Ciclón, construïda als anys 70, i les altres atraccions del parc seguiran soles i en silenci, enyorant les tardes d'estiu. Aquest any seran diferents, però si res no es torça, tot i els estralls del coronavirus la mainada podrà seguir gaudint de les atraccions. Amb guants, mascaretes i gel.