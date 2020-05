La lluita dels músics per salvar les festes majors i la cultura

Mentre s'engreixa la llista de festes majors suspeses pels efectes de la crisi sanitària provocada pel coronavirus (Cassà, per exemple, també ha caigut), els músics i promotors continuen reivindicant-se en un intent d'evitar «una crisi catastròfica». Sense haver pogut fer pràcticament ni un bolo aquest any, i amb la perspectiva d'un estiu amb poc marge de maniobra i sense grans espectacles multitudinaris (com a molt, quan s'arribi a la fase 3 de la desescalada, estaran permesos els actes amb un màxim de 800 espectadors asseguts i convenientment separats), ahir la plataforma Cultura en Lluita, que rep el suport de diverses associacions i entitats del sector, va publicar un vídeo on demanen als ajuntaments mantenir les partides pressupostades per les festes majors. Orquestres com la Maravella, La Principal de la Bisbal i La Selvatana, cobles com la Ciutat de Girona, i grups d'animació infantil com Els Atrapasomnis i El Pot Petit són alguns dels qui han donat suport.

El sector constata que com a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19 «molts ajuntaments incompleixen els acords firmats». A través d'un manifest i del vídeo que es pot veure a les xarxes socials, el sector de la música en viu assegura que moltes actuacions els han quedat cancel·lades fins l'any que ve, quan no s'han anul·lat directament. «Si no hi ha festes majors, ni festivals, ni actuacions en sales, si no hi ha música en directe, desenes de milers de músics i les seves famílies quedarem totalment desprotegits. Orquestres, grups, cantautors, com sobreviurem?», es pregunta la plataforma en la seva reivindicació.

El sector està passant, per tant, per una de les crisis econòmiques més catastròfiques de la seva història i, malgrat que està «disposat a assumir el sacrifici col·lectiu quan la societat ho demana, en cap cas pot assumir-ne la desaparició». Per tot això, els músics demanen que els ajuntaments, als quals qualifica com un dels principals agents culturals a Catalunya, mantinguin les seves partides per a cultura i festes i que no s'anul·lin «els compromisos adquirits de les actuacions o que aquestes es posposin a una data de l'any en curs», perquè fer-ho per l'any que «contribueix a la desaparició de tot un sector professional». «Ens hi juguem molt. Sense Cultura, no hi ha futur. Sense els seus professionals, tampoc», asseguren des de la plataforma. El manifest el firmen, entre d'altres, l'Acadèmia Catalana de la Música, l'Associació Mànagers, Promotors i Representants de Catalunya, l'Associació Catalana d'intèrprets de música clàssica o l'Associació professional de músics de Catalunya. Fa unes setmanes aquests col·lectius ja van impulsar una campanya amb un objectiu similar batejada com «La cultura no se suspèn, es prorroga».

En ella els músics recorden que sempre han destacat per la seva solidaritat i que també ara, en plena pandèmia, han contribuït a mantenir el vincle amb el public mitjançant actuacions gratuïtes per les xarxes socials, per exemple. Per això consideren que les administracions «haurien d'assumir el seu compromís adquirit, com en molts altres casos, i pagar el preu pactat en concepte d'indemnització» si no poden actuar. La situació és crítica per a molts grups perquè l'estiu el calendari de bolos sol concentrar-se entre la primavera i l'inici de la tardor i, de moment, ningú sap ni quan ni en quines condicions hi podrà tornar a haver-hi música en directe. A més tampoc han pogut fer cap assaig a conseqüència del confinament.