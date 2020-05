El GEiEG ho torna a intentar en el seu any més complicat

Les pistes de pàdel, tennis i atletisme del GEiEG de Sant Ponç i Palau reobriran dilluns després de dos mesos d'obligat tancament pel confinament. Serà un petit primer pas en l'intent del club per recuperar una normalitat esbiaixada des de finals de gener per culpa de la inundació provocada pel temporal Gloria a Sant Ponç. Danys per valor de dos milions d'euros, segons l'estimació que en va fer en el seu dia el president, Francesc Cayuela, a l'espera de la valoració definitiva del Consorci, que encara no ha arribat, per poder activar el cobrament de l'assegurança. «Fruit de l'esforç de molta gent, en un temps rècord vam aconseguir que Sant Ponç pogués tornar a funcionar amb tots els serveis, però l'estat d'alarma i la crisi sanitària ens van obligar a tornar a tancar», recordava ahir Cayuela. El 14 de març, un dissabte, tenien previst posar de nou a l'abast dels socis la piscina de 50 metres (uns dies abans ja s'havia activat la de 25). Era el darrer pas, però ja no es va poder fer perquè Pedro Sánchez va confinar a casa tot Espanya.

El GEiEG, que ve de l'any del centenari, viu un 2020 convuls, però els seus dirigents no llencen la tovallola i volen veure la reobertura de dilluns, coincidint amb l'entrada de Girona a la fase 1 de la desescalada, com un raig d'esperança. Així per Francesc Cayuela, que a Sant Ponç es pugui tornar a jugar a tennis i a pàdel, i que a Palau es pugui anar a córrer a les pistes d'atletisme i al camp de rugbi, i que també entrin en servei els espais de tennis, «psicològicament ens dona vida perquè ja has pogut tornar a obrir, i això, venint d'on venim, ja és molt». El retorn de l'activitat esportiva al grup, això sí, i com no podia ser de cap altra manera, estarà condicionat amb les mesures de seguretat i higiene que marca el Ministeri. «Els jugadors hauran de mantenir en tot moment la distància, no es podrà sobrepassar un determinat número de persones, i caldrà fer reserva sempre amb cita prèvia per anar repartint franges horàries», explica el president grupista. Però hi ha més detalls al protocol. Els vestidors encara no poden funcionar i la permanència a la instal·lació «ha de ser la mínima per fer l'activitat que desitges i marxar». El GEiEG habilitarà circuits d'entrada i sortida diferents per evitar que la gent es creuï i prendrà la temperatura a tots els usuaris que accedeixin a les instal·lacions. Paral·lelament a l'obertura parcial, el grup també engegarà dilluns les inscripcions per als campus i casals d'estiu, per als quals també ha desenvolupat un protocol estricte que afegirà al que dictin les administracions.

Durant aquests dos mesos de tancament «hem fet manteniment a les instal·lacions» i Cayuela vol agrair «el suport dels socis» en un moment tan complicat. Hi ha hagut baixes, però en principi assumibles. Durant aquest temps només han cobrat la quota d'abonat, «i no hem passat res, evidentment, de seccions ni de serveis». «Som un club sense ànim de lucre i d'utilitat pública, no ens mou cap interès econòmic, però els diners de les quotes de soci els necessitàvem perquè nosaltres hem seguit pagant proveïdors, inversions...», afegeix.

Ara, la batalla del GEiEG, igual com d'altres clubs similars de Catalunya, que tenen les piscines «com a eix vertebrador», és aconseguir que en la fase 2 aquestes instal·lacions es puguin reobrir. «Si es poden posar en servei els gimnasos, per què no les piscines, si s'ha demostrat que és més segur?», es pregunta el president grupista. Tenen el suport de la Secretaria General de l'Esport i pensen que si aconsegueixen el permís hauran fet un pas més decisiu cap a una mínima normalitat.