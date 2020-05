Hipopòtams a l'Onyar

l 14 d'abril, data de marcat perfil republicà, es va veure a la ciutat de Girona una de les imatges més simpàtiques i amables d'aquest confinament. Un cadell de cabirol, juganer, corria amunt i avall per l'Onyar, sota el pont de Sant Feliu, a prop de l'indret on es produeix l'aiguabarreig del riu amb el Ter. Les imatges les va penjar a les xarxes Sílvia Perpinyà i tingueren immediatament un gran ressò. L'animal en qüestió, en endinsar-se a la ciutat ,va adonar-se que aquell no era el seu territori més propici i va donar mitja volta. Ha estat el protagonista del confinament gironí.