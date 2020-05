Reflotar l'economia treballant quatre dies a la setmana

Sanna Marin (Finlàndia), Mette Frederiksen (Dinamarca), Angela Merkel (Alemanya), Tsai Ing-wen (Taiwan)... Molt s'ha escrit en els dos últims mesos sobre com la barreja de fermesa i empatia amb què presidentes de diferents països del món ha servit per oferir una millor resposta a la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Ara, quan a molts punts del planeta, es comença a tenir més controlada la mortalitat de la covid-19, la manera de sortir de la crisi econòmica provocada per la pandèmia centra el discurs polític. I aquí ha estat una dona qui ha tornat a trencar motlles. La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinta Arden, ha tornat a exhibir un estil del qual s'estila en la majoria de les cancelleries occidentals anant-se'n a un dels punts més turístics del seu país, l'ara buit de visitants estrangers Rotorua, per gravar un vídeo a Facebook proposant una setmana laboral de quatres dies amb l'objectiu d'evitar el creixement de l'atur i fomentar el turisme interior. Treballar menys, però que ho pugui fer més gent i, al mateix temps, aconseguir temps lliure perquè ara siguin els nova zelandesos els que gaudeixin del seu espectacular territori natural i reactivar la seva ara deprimida indústria turística.

«Escolto moltes persones que proposen que tinguem una setmana laboral de quatre dies. Ho han de debatre empresaris i empleats, però el coronavirus ens ha ensenyat moltes coses, entre elles com la producció pot tirar endavant amb polítiques de flexibilitat laboral i de teletreball», assegurava Arden en el seu vídeo que, més enllà del seu país, ha tingut ressò a Europa després que el diari britànic The Guardian el pengés a la seva pàgina web reobrint un debat sobre la conveniència de repartir el treball (menys) que hi haurà després de la crisi de la pandèmia.

Sense imposar res, demanant als empresaris que considerin una setmana laboral més curta, al·legant que amb horaris més flexibles i una millor conciliació es poden mantenir els nivells de producció, la política de 39 anys torna a jugar la carta de l'empatia en un país que, tot i la crisi econòmica generada pel Coronavirus (s'estima que el PIB de Nova Zelanda caurà un 8% aquest any), li dona un suport molt ampli. El nivell de satisfacció amb la tasca de la primera ministra, que ara governa en coalició amb el partit verd i amb New Zeland First, ha fet que s'estigui disparant en les enquestes de cara a les eleccions del mes de setembre per a les quals es pronostica que podria aconseguir la majoria absoluta. Una popularitat que ha aconseguit combatent de cara al coronavirus. «Com més esforços siguem capaços de fer, abans podrem abaixar els nivells d'alerta i tornar a la vida normal», va explicar Arden als seus compatriotes quan els va confinar a casa quan només hi havia 100 contagis en tot el país. Ara, un cop desconfinats i amb una xifra de morts (21) molt per sota de les d'Europa, Jacinta Arden també vol liderar la recuperació econòmica del seu país. I no ho ha fet proposant treballar més hores, sinó fer-ho només quatre dies a la setmana. Més no vol dir millor.