Nova realitat, nova mobilitat?

Algunes ciutats han aprofitat la realitat imposada pel covid-19 amb el confinament de la gent a les llars i la dràstica reducció de la circulació rodada per adaptar els espais públics a la que se n'ha vingut a anomenar «nova mobilitat». A Barcelona han estat pioners en planificar un pla de transformació urbana que inclourà l'increment de 30.000 metres quadrats d'espais per a vianants, intervencions directes als carrils bus i 21 nous quilòmetres de carrils bicis que afectaran una desena de vies principals i secundàries de la ciutat amb una inversió total de 4,4 milions d'euros.

A redós de la iniciativa del Cap i Casal, sembla que Girona també s'ha volgut afegir al carro de la nova realitat amb algunes iniciatives que facin possible la incorporació d'alguns elements de transformació urbana que, en el seu conjunt, haurien de beneficiar a vianants i ciclistes en detriment, és clar, dels vehicles a motor.

Així, per exemple, ha decidit invertir 115.000 euros en diverses actuacions que afectaran principalment als carrers Bisbe Lorenzana, Juli Garreta, Joan Maragall, Santa Eugènia, Migdia i plaça Catalunya. En general són projectes que suposen restriccions del trànsit rodat mitjançant l'ampliació de voreres i l'eliminació d'aparcaments i carrils de circulació per tal d'afavorir la prioritat de pas dels vianants per una banda i la circulació de bicis per l'altra.

El col·lectiu Mou-te en bici ha considerat que les accions que ha programat l'Ajuntament gironí, tot i estar en la línia correcte, són poc ambicioses i han lamentat que els nous carrils bici siguin «vies compartides», una realitat, aquesta, que no se'ls hauria de fer estranya ja que la majoria dels vials per a ciclistes que hi ha a la ciutat són, efectivament, d'ús compartit entre ciclistes i vianants com així està perfectament senyalitzat al terra d'aquests vials, una circumstància que sovint els propis usuaris desconeixen.

Una de les propostes que figuren al llistat de l'Ajuntament gironí contempla convertir en «zona 30» el tram de Lorenzana que va des de Rutlla a Migdia. En aquest cas són una vintena de metres sense pràcticament circulació rodada i, per tant, es tracta d'una mesura de cara a la galeria ja que els pocs vehicles que l'utilitzen no superen aquesta velocitat límit que ara es vol implantar.

En canvi, la gran proposta municipal feta l'any passat d'implantar la Zona 30 al carrer del Carme segueix al calaix de les promeses oblidades ja que no només no s'ha fet res per posar-la en pràctica sinó que, contràriament, s'han dut a terme actuacions per afavorir que els vehicles agafin més velocitat com va ser en el seu moment l'eliminació de ressalts protectors que obligaven a una certa reducció.

Ja s'han produït ensurts i algun petit accident en el pas de vianants que protegien aquests ressalts però suposo que no es mourà res fins que no s'hagi produït algun un accident amb resultat de mort. I després tots a córrer. O potser ni així?

Ara és justament un bon moment per guanyar terreny al cotxe, pacificar la ciutat i, de rebot, reduir els nivells de contaminació com reclama la plataforma Girona pel Clima en la seva campanya «Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat». Una recuperació que és possible amb polítiques decidides i una planificació urbana que no es limiti a uns pegats per quedar bé, limitats i insuficients, sinó que preparin la ciutat del demà més enllà d'un programa d'asfaltatge de carrers.

Passada la pandèmia tindrem una ciutat transformada o retornarem als mals hàbits de la mobilitat urbana i els problemes circulatoris de sempre? La nova realitat que vindrà ens portarà una Girona diferent d'aire net i nivells de mobilitat sostenibles? O seguirem amb «La vida sigue igual», que cantava Julio Iglesias!