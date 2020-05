«Es pot fer compatible l'oci nocturn amb la lluita contra el virus»

El 2020 havia de ser un any molt especial per a la discoteca Tropics de Lloret de Mar, amb la celebració del seu 50è aniversari i havent entrat en el rànquing dels 100 millors locals d'oci nocturn del món. En plena crisi sanitària i econòmica pels efectes del coronavirus, els seus responsables es conformen amb poder obrir quan s'arribi a la fase 3 de la desescalada i per això han preparat a consciència els protocols de seguretat. Tropics és la primera discoteca catalana que ha rebut el distintiu Sanitized Venue que atorga l'Associació Internacional d'Oci Nocturn als locals que aplicaran mesures extraordinàries per evitar la propagació de la COVID-19.

És compatible l'oci nocturn amb la lluita contra el coronavirus?

He de reconèixer que serà complicat, però ho podem aconseguir. Nosaltres estem preparats per prendre totes les mesures de seguretat, tot i que és evident que ara entrarem en una nova normalitat. Tenim clar que la mascareta és un element que pot ajudar molt, igual com la desinfecció continuada de les mans i d'altres mesures d'higiene. Aquest és un sector de risc perquè la gent s'acumula en poc espai i ara hauràs de perseguir els clients per mantenir el distanciament.

La gent tindrà ganes de tancar-se en una discoteca, quan pugui reobrir?

Jo estic convençut que els nostres clients, que es mouen bàsicament en una franja d'edat d'entre 18 i 25 anys, estan desitjant tornar a la discoteca. Es diu molt que en els nostres establiments hi ha molta gent, però també passa en d'altres i potser no s'hi posa tant el focus. Els joves, tant punt es pugui, voldran sortir i passar-s'ho bé, evidentment que vigilant tots els protocols de seguretat.

Com serà la nova normalitat a les discoteques?

Nosaltres vam tramitar la petició per rebre el segell Sanitized Venue a través de Fecasarm. Ja s'han fet diferents formacions al personal de porta, guarda-roba, cambrers de sala, barra, accessos, seguretat... Un primer aspecte serà respectar les distàncies a l'hora d'entrar, perquè sovint tothom decideix anar a la discoteca a la mateixa hora i es poden formar cues. A banda de les mascaretes i potser també els guants, tot i que últimament es dubta més d'aquest element, tindrem un sistema de càmeres que detecten si hi ha algú que té febre quan vol entrar. Després també caldrà estar molt a sobre de la neteja i desinfecció dels lavabos, els gots que facin servir els clients...

Quanta gent podia entrar a Tropics un dia d'estiu?

En una situació normal es feia l'aforament complert, de 2.000 persones. Ara és una gran incògnita saber quanta gent podrem tenir. Per a nosaltres el turisme estranger és fonamental i aquest estiu no està gens clar què tindrem. Sense ells serà un any complicat. Es diu que podrem acollir un 50% de l'aforament, però haurem d'esperar la reglamentació del Govern i veure si és viable o no. A nosaltres ens agradaria obrir tant punt es pugui, en la fase 3. Les ganes hi són, però encara no sabem si ho podrem fer, dependrà del que demani la normativa del Govern. Nosaltres obríem la temporada al març i fins al novembre, cada dia, i en ple estiu podem arribar a tenir entre 80 i 100 treballadors.

La inversió que hauran de fer els compensa?

Aquest és el tema. Ho tenim tot a punt per fer-la, però abans volem esperar la normativa que surti i veure si es pot assumir. Aquest any no serà rendible però nosaltres volem reobrir per mantenir els nostres equips ara que fem 50 anys i després que al febrer entréssim per primer cop al rànquing de les 100 millors discoteques del món. Teníem preparat un inici de temporada estel·lar pel 24 de juny amb Farruko i cada dia una actuació, però tot ha quedat anul·lat. Per Tropics ja han passat d'altres noms destacats com Paris Hilton i Alan Walker. Ara mirarem de reinventar-nos, i segurament viurem principalment del públic català i espanyol.