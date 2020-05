«Les pantalles són un enemic per a la vista i la música»

El cantautor garrotxí Pep Puigdemont acaba de publicar el single de la cançó «Salta a la vista», composada per ell mateix i promoguda pel Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya. El tema vol conscienciar de la importància de la visió i dona consells per mantenir eficients i saludables els ulls. Puigdemont interpreta la cançó amb els Sidrus, els músics que l'acompanyen habitualment.

La pandèmia ha portat la cultura popular a l'ull de l'huracà?

(Riu). Ens trobem a l'ull de l'huracà i ens anem enfonsant cap a dins. És una situació perillosa. No hi ha bolos en directe, no es venen discos i sembla com si la societat volgués que la música fos de franc. I hi ha una sèrie de gent que en viu de tot això. Qui té sort de tenir una altre feina, se'n pot sortir, però molts d'altres s'han quedat sense res. La culpa també és una mica nostre, regalant molts cops la música. Quan vas al carnisser a comprar un bistec bé que te'l fa pagar. Jo faig de mestre de música a la Garrotxa, i ho combino amb l'animació infantil, a la que m'hi dedico des del 1991.

Com es pot reinventar un animador infantil?

Reinentar-se què vol dir? La música és la música, i la gent l'escolta. Si no pots tocar en directe potser caldran alternatives, concerts en streaming, o per Instagram. Jo n'ofereixo, d'actuacions per Instagram però tampoc saps quin preu posar-hi. S'hi poden treure les despeses de desplaçament i si un catxet nomal puja uns 400 euros, tocant des del garatge de casa en pot sortir per una mica més de 100. Tenia una quinzena de bolos aquest estiu i de moment tot s'ha anat anul·lant o està a l'aire. De moment al calendari encara hi tinc un parell de concerts en escoles bressol el 19 de juny i el 24 de juliol. Veurem.

Què ha fet durant el confinament?

Hi ha hagut tot el tema de la cançó Salta a la vista. I després cada dia he penjat un dels meus temes al canal de Youtube. M'he gravat amb el mòbil i he anat posant contingut, ja porto una seixantena de cançons. Espero que això serveixi per sembrar i que aviat surtin bolos. Ara la gent no programa res per la incertesa que hi ha. Serà complicat amb la mainada. Potser haurem de tirar més cap a concerts familiars que no pas a l'animació infantil, on proposes més jocs, rotllanes i interactues amb el públic. Són coses diferents, però potser haurem d'anar més per aquí, actuar en teatres o amb auditoris asseguts mirant un concert.

Com li arriba la proposta del Col·legi d'Òptics per fer una cançó dels ulls?

Això ve de lluny. L'encàrrec em va arribar fa temps i l'hem anat madurant. El vicepresident del col·legi, en Lluís Bielsa, em va veure actuant a Ridaura, em va demanar de fer un cafè i em va dir que era el que estava buscant. Ell havia fet un llibre, Vive tu visión, i a partir del que allà s'hi explica em proposava fer una cançó donant consells tant a grans com a petits per cuidar els ulls i la vista. L'estiu passat vam enregistrar la cançó amb en Xavier Batlle i en Pep Carrera, els músics que m'acompanyen en els espectacles, que són els Sidrus. El 23 de març havíem de grabar el videoclip a l'escola Maria Reina d'Olot.

I va quedar tot parat.

Sí. Al final però vam decidir que publicaríem igualment la cançó. Ara que hem estat tant de temps mirant tant les pantalles pel confinament, poden anar bé uns consells per a nens i grans. Els òptics sempre recomanen seguir la regla del 20 20 20: cada 20 minuts davant la pantalla dedica 20 segons de descans mirant a 20 peus (uns 6 metres) de distància.

Les pantalles són un enemic per als ulls?

Són un enemic dels ulls i de la música. Qui escolta ara música sense veure res? És molt complicat ja publicar un disc perquè resulta inviable, no recuperes la inversió. Abans feies 1.000 còpies i en un any les tenies venudes. Spotify et paga una misèria i ningú compra CDs. Vaig començar fent cintes de caset i autofinançant-me, vaig anar enlleçant treballs. El meu últim disc és de 2011, per diverses raons no n'he fet cap més, tot i que tinc els calaixos plens de cançons noves. Salta a la vista m'ha permés enregistrar de nou.