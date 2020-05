Jan Frodeno posa un plat a taula per als nens vulnerables de Salt

l campió olímpic de triatló Jan Frodeno, afincat a Girona, ha posat en marxa una campanya solidària per repartir àpats a 181 nens i nenes de Salt per ajudar les famílies que més estan patint els efectes de la crisi per la covid-19. L'atleta alemany ha recaptat 250.000 euros realitzant un triatló confinat sota el nom Tri At Home i ha destinat 50.000 euros en aquest programa per als infants de Salt. Frodeno ha anunciat la intenció d'ampliar les ajudes a la societat amb la creació d'una nova fundació integrada per diferents esportistes d'elit. Tota aquesta iniciativa contribueix a mostrar la cara més amable i solidària d'un esportista d'elit que presenta un palmarès increïble, or en triatló als Jocs de Pequín de 2008 i campió del món d'Ironman quatre cops, entre d'altres fites.

Aquests 181 alumnes en situació vulnerable de les escoles de Salt reben dues vegades a la setmana un menú saludable que els reparteix el Casal dels Infants del municipi, des d'un local ubicat en ple centre, al carrer Àngel Guimerà. La iniciativa prové de Frodeno. L'esportista va fer una triatló solidària des de casa l'abril passat, amb el suport telemàtic de Nan Oliveras, i ara, amb els diners recaptats, ha subvencionat diversos projectes, com ara la compra de dos respiradors automàtics al Trueta o la compra de menjar per al Banc d'Aliments. Amb el projecte de Salt, però, es tracta d'una iniciativa del mateix Frodeno en què ha aportat 50.000 euros per donar menús saludables a les famílies més necessitades. Les escoles del municipi s'han encarregat de detectar els alumnes més vulnerables.

Des d'aquesta setmana, els alumnes seleccionats poden anar fins al local del carrer Àngel Guimerà dues vegades a la setmana per recollir un menú saludable que elabora Local Market. La iniciativa neix arran de la cursa solidària que va impulsar durant el confinament, el Tri@Home, una triatló que feia des de casa. Amb aquesta cursa va aconseguir recaptar 250.000 euros que ha destinat a diversos projectes. Aquest de Salt, amb una inversió de 50.000 euros, està coordinat per Local Market i el Casal dels Infants.

Les famílies es poden dirigir al local els dimarts i divendres o els dimecres i divendres. Per recollir el menjar, només una persona adulta pot entrar a la sala i ha de portar mascareta, per mantenir les mesures de seguretat i evitar contagis de la covid-19. A l'entrada, un voluntari els dona gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans. A l'interior del local, el responsable de l'alumne entrega un document d'identitat i diu el nom dels seus fills per marcar-los en el registre. Posteriorment, els faciliten un menú per a cada infant que hi hagi en la unitat familiar.

Jan Frodeno va explicar ahir, en la presentació del projecte, que aquest és l'inici d'una col·laboració amb llarg recorregut. De fet, el també corredor d'Ironman ha avançat que està treballant en la creació d'una fundació per seguir engegant projectes que acostin el món de l'esport a les famílies més vulnerables. «Vivim a Girona i volem ser una part de tot el que passa a la ciutat i en tota la regió», va afirmar Frodeno. De tota manera, el triatleta va afegir que vol que a la fundació hi hagi «més esportistes» de la zona de Girona per augmentar el radi d'acció. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, es va mostrar molt satisfet del projecte que ha impulsat el triatleta, perquè «inclou diferents potes com ara l'esport, l'educació i el compromís social». A més, Viñas ja va avançar que en les properes setmanes es reuniran amb Frodeno per veure «com podem encaixar la seva ajuda en els nostres projectes».