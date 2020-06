Hummus amb seitó per promocionar el peix blau gironí

osar en valor el peix blau a través de l'elaboració de nous productes i, alhora, contribuir a fomentar l'activitat pesquera sostenible a la Costa Brava. Aquesta és la proposta del projecte de l'IRTA Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat en el sector pesquer, en el qual s'emmarca el treball de final de grau de Clara Barnés, amb el qual va graduar-se en Innovació i Seguretat Alimentària per la Universitat de Girona. La seva proposta per elaborar un hummus amb seitó li ha valgut el premi M. del Carme de la Torre Boronat de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (ACCA), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Espècies de peix blau com el seitó i la sardina tenen poca demanda al mercat, ja que són productes poc còmodes per al consumidor, que sol preferir aliments preparats per cuinar o per consumir. «La falta de demanda d'aquest producte fresc suposa un excés en l'oferta i, com a conseqüència, uns ingressos baixos per als pescadors que es dediquen a la captura de peix blau», assenyala la investigadora. En aquest sentit, les captures de peix blau durant el 2018 a la zona de la Costa Brava van representar el 72% del total, però només un 25% del volum dels ingressos recaptats de la primera venda a llotja. De les 6.500 tones totals capturades, el seitó i la sardina van suposar al voltant de les 3.500 i 1.700 tones i un preu mitjà anual aproximat de només un o dos euros el quilo.

Per tal de posar en valor la pesca del peix blau, no només per a la subsistència d'aquest sector primari sinó també per la importància del seu consum en la salut de la ciutadania, l'IRTA va posar en marxa el projecte Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat en el sector pesquer, en el qual s'emmarca el treball de Barnés. L'objectiu era buscar noves presentacions fetes amb peix blau que n'afavorissin el consum. «Vaig participar en la caracterització de les espècies de peix blau que podríem transformar, la generació d'idees de nous productes a partir d'aquestes, i en el seu desenvolupament», explica l'aleshores estudiant de la UdG. Les espècies amb què es va treballar van ser el seitó, la sardina, l'alatxa i el sorell, i el producte en què Barnés va contribuir a desenvolupar va ser un hummus amb seitó. Els altres productes que van resultar del projecte van ser una salsitxa i un paté de sardina, i un fumet de sorell. «Va ser un aprenentatge molt complet», explica Barnés, «perquè vaig poder treballar des de la matèria primera fins al desenvolupament del producte, i portar a la pràctica molts coneixements teòrics que havia après a la carrera».

El projecte Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer va ser cofinançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.