Còctels sense alcohol per endolcir la tasca dels sanitaris

Dolçor per agrair totes les hores de lluita amarga que el personal sanitari ha dedicat per fer front a la Covid-19. Aquesta és la filosofia de la iniciativa Cocktails to Thank, una proposta nascuda a barcelona de la mà del bartender Roger Rueda (cocteleria Dr Lagarto), que es va veure afectat per la malaltia i va voler agrair la tasca dels equips sanitaris tot portant còctels sense alcohol als hospitals. Aquesta va ser la seva particular forma de donar les gràcies al personal dels centres sanitaris per la dedicació, esforç i feina diaris contra la pandèmia. L'objectiu, segons va indicar Rueda, era portar «una mica d'alegria a uns professionals que estan passant per uns moments molt complicats». Ahir, la iniciativa Cocktails to Thank va arribar a Girona gràcies a un grup de bartenders gironins, que van fer arribar als hospitals Josep Trueta i Santa Caterina un total de 400 còctels sense alcohol de forma totalment desinteressada per tal d'agrair-los la tasca dels treballadors durant la pandèmia.

A les comarques gironines, la iniciativa ha arribat de la mà de Gerard Ruiz (Coktail Time by Gerard Ruiz), Noelia Méndez i Marc Trull (cocteleria Cua de Gall i els Jardins de Can Marc) i Mariona Vilanova (Nykteri's Coctail Bar). Després d'haver preparat els còctails sense alcohol i haver-los envasat al buit per a la seva conservació, ahir en van portar 400 unitats als treballadors sanitaris i de la neteja del Trueta i el Santa Caterina, que els van rebre amb evidents mostres d'alegria.Envasats al buit, els còctels semblaven ben bé bosses de sang.

Concretament, els còctails que els bartenders gironins van entregar al personal sanitari van ser el Mahalo (que vol dir «Gràcies» en hawaià), The warrior's rest («El descans dels guerrers») i Meraki («Posar l'ànima i l'amor en el que fas,» l'essència d'un mateix a la feina, indiquen els coctelers). Amb ingredients com el te negre, mango, fruita de la passió, cítrics, romaní, maria lluïsa, pistatxo i altres ingredients, els coctelers gironins han fet tres còctels amb diferents textures i sabors amb l'objectiu que el personal sanitari «pugui gaudir i desconnectar una estoneta d'aquesta situació tan estressant i desconeguda per tothom». Segons asseguren, hi han dedicat molt d'esforç i il·lusió i no han acceptat cap tipus de donació ecoòmica, tot i que sí en forma de productes i material.

Al llarg d'ahir al matí, els propis coctelers van ser els encarregats de portar personalment els còctails als dos hospitals, on van ser rebuts pel personal sanitari i de la neteja, que van rebre els còctels i es van fer algunes fotografies per al record. Des del compte oficial de Twitter de l'hospital Josep Trueta també es va fer un agraïment públic als bartender gironins per la seva visita.