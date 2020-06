Domingo Cusí, el forner que atreia els esperits inquiets

A primera hora del matí, Roses feia olor de pa. Els pescadors que anaven a la barca, els turistes perdularis, els esperits inquiets i tota mena de matiners no podien evitar empènyer la porta d'on sortia l'olor familiar del pa. Allí, hi trobaven en Domingo Cusí, sempre content de tenir companyia, mentre amassava rodons o feia llonguets. Se'n duien un panet i el camí a la barca o a l'hotel es feia més agradable.

Vençuts per la son alguns es quedaven a l'obrador en la comoditat del jaç que dona un sac de farina. D'altres buscaven la mica de conversa que sempre trobaven. Mentrestant, a l'horitzó s'elevava la ratlla viola de l'aurora i en poca estona el sol vestia de coure el mar, el port, els camps i aclaria la porta del forn. Així, van passar els dies i els anys i ara la porta de l'obrador deixarà d'emetre olor de pa i escalfor de forn. El motiu és que l'essència del forn, Domingo Cusí, es jubila. Són seixanta-vuit anys i encara li queden coses per fer fora de l'obrador, lluny del pa que l'ha acompanyat sempre.

Ara, ha arribat el moment de recordar i ho fa. Sap que el seu avi el 1910 va demanar més força elèctrica a l'Ajuntament per posar una màquina de pastar. L'avi va morir a la guerra i la iaia es va fer càrrec del negoci fins que el seu pare va tenir edat per fer-se'n càrrec. Ell va entrar en contacte a l'estiu quan adolescent treballava al forn durant les vacances. La resta de l'any la passava intern al col·legi del Collell a Sant Ferriol, la Garrotxa.

Passada l'època d'estudiant, va agafar les regnes del forn. Eren els anys de la discoteca Totem's a peu de la platja rosinca i de les boites. Les noies i els nois quan sortien de la discoteca tenien el costum d'entrar a l'obrador del jove Domingo i després el trobaven a la platja. Li deien: «You are the baker», i ell contestava que sí, que net de farina i de dia era el forner.

A la dècada dels vuitanta, l'obrador es va convertir en un lloc de reunió dels joves amb inquietuds de Roses. «Hi organitzàvem dinars i complots», explica. A l'obrador, s'hi van refugiar tots els progressistes del poble durant la nit del 23 de febrer del 1981. Els complots van consistir a organitzar el Grup de Defensa de les Platges que es va presentar a les eleccions municipals i ell mateix en va ser l'únic regidor.

El negoci va créixer però l'obrador va continuar sent un focus d'escalfor que atreia gent com Pasqual Maragall que amb la confiança que sabia transmetre es guanyava l'afecte de tots els que hi treballaven. També hi anaven experts en gastronomia d'arreu del món; un d'ells el responsable de MasterXef a Holanda. Ara, la porta de l'escalfor del pa tancarà perquè Domingo Cusí es jubila i no té relleu.