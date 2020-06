Engegant motors

És evident que la pandèmia del coronavirus ha castigat amb força l'economia, particularment la vinculada al sector turístic que és tan present a les comarques gironines, però també ha afectat d'altres activitats productives, de distribució i del comerç en general. El que no està gens clar és si aquesta serà una crisi passatgera a remolc de les oscil·lacions de la covid-19 fins l'arribada de l'esperat remei, i per tant estem parlant d'un any vista, o si, pel contrari, s'allargarà en el temps. Naturalment, no cal fer cas de les opinions dels tertulians de ràdio i televisió perquè normalment no entenen res d'allò que defensen i/o prediquen. En aquest cas, però, els que habitualment saben de les oscil·lacions dels mercats financers tampoc s'acaben de posar d'acord perquè els interrogants que s'obren son molts i les certeses ben poques.

La demarcació de Girona ja fa una setmana que ha passat a la fase 2 de la desescalada i la veritat és que en aquests dies s'ha notat que la ciutadania està ben disposada a recuperar bona part del pols perdut entre les boires del confinament. El procés és lent perquè la seguretat de tots reclama no trencar les normes sanitàries que ens podrien abocar a un retrocés no desitjat. La lentitud m'ha fet pensar en aquell poema que Salvador Espriu va dedicar a la ciutat de Girona: «A poc a poc van pujant peus feixucs de canonge». Avui, però, la prudència en els passos no ha de contribuir a un perillós relaxament en les mesures de protecció sinó en la solidesa d'una necessària reactivació dels motors locals de la nostra economia.

Així ho han entès, per exemple, els concessionaris de les marques de cotxes de Girona. Davant les adversitats que s'han abatut damunt d'aquest sector essencial de l'economia que han culminat amb l'anunci del tancament de la Nissan, han optat per encarar el futur amb dosis d'esperança. En aquest sentit, davant la impossibilitat d'organitzar fires a l'aire lliure han decidit no renunciar a la mostra «Expocasió», la fira del Vehicle d'Ocasió, Km0 i Gerència que es venia celebrant al Pla de la Selva de Fornells de la Selva, reconvertint aquella trobada en exposicions individuals a cadascuna de les seus de les marques automobilístiques sota el mateix paraigües comercial i promocional que els aixoplugava fins ara. Des d'aquest mateix dilluns i fins al dissabte 20 de juny, divuit expositors de cotxes i quatre de motos mostraran als visitants les seves ocasions i ofertes dins les pròpies instal·lacions que, evidentment, disposaran de totes les mesures de seguretat i higiene tant en els espais comuns com les corresponents desinfestacions dels vehicles exposats.

El vicepresident de l'Associació d'Empresaris CORVE, Lluís M. Blanch, recordava fa dies que les vendes del sector de l'automòbil havien caigut a Girona un 95% respectea l'any passat però mantenia l'esperança que es poguessin incrementar dins d'aquest 2020. Fruit d'aquest desig és l'esforç conjunt que ha fet possible que es reedités aquesta «Expocasió Girona» com un bon aparador de les millors ofertes que, com a resultat de l'obligada aturada comercial dels darrers mesos, ara es poden oferir al públic. Com a complement digital, la mostra també es pot consultar a través del web www.expocasio.cat, on s'especifiquen els detalls dels vehicles disponibles que es posaran a disposició dels clients.

L'any passat, a la fira «Expocasió Girona», celebrada a la zona dels concessionaris de Fornells, es van vendre aproximadament 400 cotxes en tres dies. Enguany, ateses les circumstàncies adverses no s'esperen aquestes xifres ,però mentre no arribin les necessàries ajudes al sector i les campanyes governamentals per dinamitzar les vendes i incentivar la renovació del parc que ha anunciat el president Pedro Sánchez, Girona ja ha decidit engegar motors.