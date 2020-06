«Tothom és benvingut», ara

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar ahir la campanya de promoció turística que el Govern ha impulsat per promoure l'activitat econòmica del sector aquesta temporada d'estiu. Sota els lemes Catalunya, casa teva i Gaudeix de Catalunya amb els cinc sentits, la Generalitat ha invertit 7,4 milions d'euros –el pressupost del Patronat de Turisme de Girona– amb la finalitat de «reactivar» el sector i evitar el tancament de petites i mitjanes empreses al territori. La primera onada de la campanya, amb un pressupost de 3,3 milions d'euros, s'adreçarà als mercats català, espanyol –ara sí– i internacional, bàsicament França, Alemanya, Regne Unit i Benelux. La segona part es difondrà a la tardor i s'allargarà fins al 2021, segons va puntualitzar la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en l'acte de presentació. En aquest cas, el Govern destinarà 4,1 milions d'euros per «recuperar» altres mercats i tornar Catalunya a la «posició de lideratge».

«Aquí tothom és benvingut», així va començar Torra la seva intervenció, conscient de l'impacte que rebrà el sector turístic a conseqüència de la pandèmia. «És una campanya molt especial, d'impacte, perquè ens hi juguem molt. El Govern és plenament conscient del moment crític per a l'economia del país», va expressar el president. Segons dades de la mateixa administració, la crisi de la COVID-19 provocarà una caiguda de la facturació directa del sector de 15.000 milions d'euros i la pèrdua de 90.000 llocs de treball.

Torra va aprofitar l'acte de presentació per demanar a l'executiu central 7.500 milions d'euros en ajudes directes argumentant la «necessitat» de disposar de liquiditat i defensant que la caiguda d'ingressos «ha de ser compensada» amb ajudes econòmiques de la Unió Europea i de l'Estat espanyol: «Necessitem liquiditat per a les empreses, connectar el ciutadà amb l'oferta local i la represa segura dels serveis turístics», va assegurar Torra. El president va agrair al sector els esforços per mantenir la seguretat i va insistir que els 7.500 milions en ajudes directes servirien per «reactivar el turisme català i amb l'objectiu de salvar aquests 90.000 llocs de treball tan importants». D'altra banda, Torra va reconèixer que la manca d'una vacuna per combatre el virus no permet tornar a la situació d'abans de la pandèmia. Tot i això, va fer una crida a fer «de l'excepcionalitat» un «atractiu més» i va insistir que Catalunya té una natura i un paisatge «imbatibles».



Primers turistes a Mallorca

Les Illes Balears van rebre ahir els primers turistes d'ençà que va començar la pandèmia. En concret, 400 persones procedents d'Alemanya van aterrar a l'aeroport de Palma de Mallorca per encapçalar el pla pilot de cara a la represa del turisme a les illes –que contempla l'arribada de 10.000 turistes en les properes setmanes que s'allotjaran en establiments hotelers de la platja de Palma i d'Alcúdia. Amb aquesta arribada, les Balears s'han convertit en la primera destinació d'Espanya que s'ha obert al mercat internacional amb dos vols programats des de Frankfurt i Düsseldorf, que opera TUIfly. En arribar a l'aeroport abans d'embarcar, els turistes es van sotmetre a controls de temperatura i un cop van arribar a bord de l'avió se'ls va fer un qüestionari de salut pública.