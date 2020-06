El gran banc de mostres per a la recerca de la COVID-19

El biobanc del Parc de Salut Mar guarda més de 3.000 mostres de pacients amb COVID-19 a disposició de tota la comunitat científica. El MARBiobanc va començar a recollir material biològic l'1 d'abril i va ser un dels primers de l'estat espanyol a fer-ho. En plena emergència del coronavirus i amb els sanitaris bolcats a atendre els pacients, van buscar com podien col·lectar les mostres sense carregar o canviar els circuits de l'hospital, de manera que van integrar-ne la recollida en el procés assistencial. Les mostres són majoritàriament de sang, sèrum o nasofaríngies i corresponen a pacients amb afectació diversa, de lleu a ingrés a l'UCI. El MARBiobanc és un dels 39 que formen la xarxa estatal, que en total disposa de 62.000 mostres de pacients amb COVID-19.

A la sala de congeladors del MARBiobanc, n'hi ha un que necessita codi de seguretat per obrir-se. És el que els responsables d'aquest biobanc han reservat per a les mostres de pacients amb Covid-19 i que recullen des de fa més de dos mesos. Un biobanc és un centre que recull mostres per a la recerca biomèdica. Aquest material, ordenat de forma sistemàtica en col·leccions -d'ADN de malalties cardiovasculars, oncològiques, mostres de pacients amb grip A, entre d'altres-, té disponibilitat universal, és a dir, el pot sol·licitar qualsevol membre de la comunitat científica internacional. «Les mostres dels biobancs no són col·leccions per a un investigador particular i projectes concrets, sinó que estan a disposició de tota la comunitat científica. Aquesta és la gran característica dels biobancs», destaca la directora científica del MARBiobanc, Montserrat Torà Barnadas.

Una de les singularitats de les mostres dels pacients amb COVID-19 és que es van començar a recollir en un moment d'emergència sanitària. Quan un investigador té un projecte sol posar-se d'acord amb un clínic per recollir les mostres als pacients, previ consentiment informat. «En una situació de pandèmia i urgència, no podíem demanar al personal assistencial que es dediqués a fer aquesta tasca», observa Torà. Per això, des del biobanc van pensar quina seria la millor manera per poder recollir les mostres «sense necessitat de crear circuits paral·lels» o «d'alterar els de l'hospital». La solució ha passat per integrar la recollida en el circuit assistencial, de manera que quan s'obté una mostra per a necessitats diagnòstiques, se'n guarda una part per si es pot utilitzar per a la recerca.

Per tal d'aconseguir-ho, això va requerir que s'arribessin a posar d'acord els serveis clínics de l'Hospital del Mar; la direcció del centre sanitari; la direcció de Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), que és el seu centre de recerca, i el Laboratori de Referència de Catalunya, que és un node integrat al MARBiobanc.