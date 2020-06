El nou invent gironí que fa desaparèixer el virus en segons

Arriba als hotels. L'empresa gironina Nebulizerair distribuirà als hotels d'ITH el seu nou aparell de desinfecció, un nebulitzador que anul·la instantàniament la càrrega viral sobre objectes i superfícies.

i fa setmanes ja es plantejava una possible fabricació a quilòmetre zero de la vacuna contra la COVID-19 –després que la veterinària Hipra instal·lada a Amer fos consultada pel Govern espanyol–, ara arriba la invenció d'un nou aparell de desinfecció també made in Girona , un nebulitzador que fa desaparèixer en pocs segons la càrrega viral d'objectes i superfícies, i que pretén ser un recurs clau per a la desinfecció d'habitacions i espais d'hotels.

Segons explica l'empresa creadora, Nebulizerair, aquest sistema té una efectivitat del 99,9% i ja compta amb el certificat de la Comunitat Europea (CE) i el Ministeri de Sanitat. «Tenim l'únic aparell a l'Estat espanyol i creiem que un dels pocs del món que nebulitza amb aquest sistema, ja que ataca directament la superfície per anul·lar la càrrega viral de les persones o de les coses, fa de tallafocs», apunta el responsable de l'empresa, Lluís Díaz. «Desinfecta instantàniament, s'esvaeix al moment i permet arribar a més llocs, lluny, més ràpid i no mulla», assegura.

Es tracta d'un sistema que dispersa el líquid desinfectant en microgotes, com un esprai i, a diferència d'altres aparells utilitzats per desinfectar, trenca la cadena de contagi sense requerir espera, ni ventilació, ni tampoc haver de fregar ni deixar peces en quarantena durant hores. La desinfecció instantània vol facilitar la neteja de les habitacions d'hotel, terrasses, sales d'espera, cadires i gandules, entre d'altres, ja que evita comprometre materials i teixits (com cortines o cobrellits).

Per aquest motiu, la companyia gironina s'ha associat a l'Institut Tecnològic Hoteler (ITH), que té 15.000 empreses del sector adherides, per tal de convertir-se en el proveïdor oficial de nebulitzadors i distribuir-lo als hotels d'ITH. Tanmateix, segons l'empresa, el seu ús s'adapta a tot tipus de llocs o recintes, des d'aeroports i estadis esportius, fins a escoles, interiors de vehicles (autobusos públics, cotxes, ambulàncies, serveis funeraris) o provadors de roba, entre d'altres. A més, també pot servir per desinfectar les mans i la pell.



Muntatge final a Santa Coloma i Arbúcies

L'aparell compta amb diferents productes desinfectants: TP1 (antisèptic higienitzant pell sana per a persones), TP2 (per a tota mena de superfícies i roba), TP3 (sector veterinari) i TP4 (per a superfícies que estiguin en contacte amb aliments). A més, els tres models desenvolupats –un de portàtil i un parell de fixes–, estan fabricats amb peces d'empreses catalanes que s'acaben muntant, finalment, a Santa Coloma de Farners i Arbúcies.

Segons assenyala Nebulizerair, està certificat i homologat per la Comunitat Europea (CE) i s'adapta a la normativa del Ministeri de Sanitat i Consum. Els aparells, que poden funcionar amb bateria, corrent o híbrids, costen entre 1.000 i 1.400 euros.