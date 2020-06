«El futur és sostenible, però cal fer polítiques que s'ho creguin»

El confinament i el teletreball han provocat que molts s'adonin de la necessitat de tenir l'habitatge ben condicionat. Albert Grau és el relacions públiques per Espanya i Portugal de Rockwool, empresa que als anys 30 va ser pionera en construir aïllament amb llana de roca.



El futur és sostenible?

Si ens hi posem aviat, sí. Encara pot ser-ho. Tenim un entorn i tecnologies adequades, però potser hem de començar a treballar en polítiques que s'ho creguin.

Em pensava que tota la llana venia dels xais.

La llana dels xais està molt bé per abrigar-nos. Però hi ha altres tipus, com la llana de basalt, que serveix per protegir-nos del fred i de la calor. A més, també aïlla acústicament i protegeix del foc, perquè, com pot imaginar, una roca no es crema.

Vol dir que és moment de parlar d'aïllaments, quan la gent està farta de viure aïllada?

N'estem tips, és clar, però per segons qui, el teletreball es confirmarà, i haurà d'estar més temps a casa del que voldria. I a casa el millor és estar-hi en bones condicions.

D'on surt la llana de roca?

Dels volcans.

De debò té origen volcànic?

Sí, pensi que la terra ens escup a través dels volcans 38.000 vegades més roca de la que som capaços de produir artificialment. O sigui que nosaltres no consumim recursos naturals, perquè som incapaços d'exhaurir-los. I en ser reciclable, a més, reutilitzem el material.

Els volcans no són tan dolents com la gent pensa.

Què va, tot el contrari. Les erupcions i altres actuacions, que es coneixen només per les seves malifetes, han generat aquests paisatges tan espctaculars que tenim. A Catalunya tenim el paisatge de la Garrotxa, un magnífic exemple.

Estalviem energia o diners?

Un bon aïllament estalvia diners perquè redueix la despesa energètica. Un vol tenir confort, i els edificis malauradament no es construïen de manera adequada, tot i que ara comença a fer-se. Així que necessitem aïllar-los perquè interactuïn amb l'exterior, és a dir, que si a fora fa calor, a dins no estiguem suant, i si a fora fred, a dins no tremolem. L'aïllament regula la necessitat d'energia perquè no hagi de cremar tant de gas o d'encendre tan sovint l'aire condicionat.

Als països nòrdics es mira més l'aïllament que als mediterranis?

S'ha de ser realista, ells tenen temperatures més extremes a l'hivern, i el fred fa més por que la calor. Però la nostra societat també avança cap al benestar, volem estar bé a casa, còmodes, perquè hi passem força temps. Cada cop és més necessari un aïllament. De fet, es comença a construir en un nou concepte d'habitatge: pasive house, que ve del centre d'Europa, del que tracta és que no necessitis energia per tenir confort. Que l'energia la necessitis només per cuinar, veure la tele, etc. És un concepte que ara està arribant, aquest de la casa passiva.