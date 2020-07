Objectiu: crear una població estable de tortuga d'estany al Parc del Montgrí

Els tècnics del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter van alliberat disset tortugues d'estany dins el seu àmbit. L'acció dona continuïtat al projecte europeu Life Natura EmysTer, que des de fa quinze anys treballa per conservar aquesta espècie, molt amenaçada, i consolidar-ne una població estable. Els exemplars provenen del Centre de Recuperació de Tortugues (CRT) de l'Albera, que compta amb un nucli de cria d'exemplars originaris del Baix Ter. Aquest és el primer alliberament de l'espècie que es fa aquest 2020, perquè les restriccions derivades de la covid-19 van obligar a posposar els que hi havia previstos abans. En el darrers quinze anys, ja s'han alliberat 216 tortugues d'estany en el marc del projecte europeu.

S'havia previst fer un alliberament dins les activitats d'educació ambiental del parc natural amb escolars, amb la participació del Museu de la Mediterrània i el CRT de l'Albera, però amb les limitacions derivades de la covid-19 es va cancel·lar.

El CTR de l'Albera disposa d'un nucli de cria d'exemplars provinents originàriament del Baix Ter. Es tracta d'una espècie protegida de tortuga aquàtica molt amenaçada a Catalunya i Europa.



Impuls europeu

Aquest alliberament dona continuïtat al treball iniciat el 2006 a partir del projecte europeu Life Natura EmysTer. Un dels objectius va ser conservar la població de tortuga d'estany del Baix Ter, que havia quedat molt reduïda, amb pocs exemplars vius. Així, durant quatre anys es van impulsar actuacions per a la recuperació d'hàbitats (basses i llacunes) i es va activar la cria en captivitat, a partir dels pocs individus procedents de l'àmbit del Baix Ter. Aquests treballs van culminar amb la reintroducció d'exemplars procedents de la cria en captivitat en les zones humides recuperades.

En conjunt, des del 2005, s'han alliberat 216 exemplars. AI al llarg dels darrers deu anys el parc natural ha col·laborat (amb l'encàrrec al CRT) amb la cria i alliberament de 101 exemplars d'aquests 216 globals.



Revulsiu del parc natural

La creació del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter el 2010 va suposar un revulsiu en la conservació d'espècies protegides en aquest àmbit, com la tortuga d'estany. Així, el parc natural ha promogut accions de conservació d'aquesta població, sobretot mitjançant el reforçament de la població amb nous exemplars procedents de la cria en captivitat, la retirada de tortugues exòtiques que competeixen amb la tortuga d'estany i el seguiment dels nuclis de cria coneguts.

Concretament, s'han retirat centenars d'exemplars de tortugues exòtiques (sobretot Trachemys scripta). Es tracta d'una espècie exòtica invasora que perjudica la població de tortuga d'estany, perquè la desplaça dels millors llocs per prendre sol, és més agressiva i de major mida, i competeix per l'aliment. Fins i tot arriba a foragitar-la.

La població de tortuga d'estany al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter té encara poca densitat, al voltant d'un centenar d'individus. S'espera que amb els alliberaments d'exemplars criats en captivitat, la població es reprodueixi en llibertat i creixi fins a establir un nucli viable. El setembre de 2011 es va detectar per primera vegada una cria de tortuga d'estany nascuda en llibertat al parc natural, a les basses de la Fonollera. Es creu que procedia dels exemplars reintroduïts en el programa Life Natura EmysTer. També s'han detectat naixements a l'estany de Boada, a més de les basses de la Fonollera, on cria habitualment cada any.