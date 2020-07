En aquesta etapa postcoronavirus que fa poc hem encetat no s'hi val a badar. Tots plegats hem d'extremar les precaucions i estar permanentment amatents a les recomanacions de les autoritats sanitàries per tal d'evitar uns rebrots que podrien tenir dramàtiques conseqüències. Naturalment, les imatges de platges a vessar sense respectar la distància mínima de separació física però també aglomeracions a determinades festes «populars» sense mascareta protectora o les menys visibles però tanmateix presents actituds insolidàries de col·lectius que comencen a pregonar que això ja ha passat i que el virus que ha infectat les nostres vides ha desaparegut gràcies als raigs de sol mediterrani, no ajuden gens a reforçar la certesa que l'epidèmia vírica no ha desaparegut i que, per combatre-la, ens hem d'ajudar col·lectivament mitjançant la plena conscienciació que això no s'haurà acabat fins que la vacuna salvadora, vingui de la Xina o de casa nostra, ens retorni a l'autèntica normalitat.

Però mentre el remei no arriba, alguns organismes han endegat iniciatives que assenyalen correctes camins de futur per transitar-hi des d'ara mateix. Així, per exemple, la Diputació de Girona, conjuntament amb productors, petits empresaris i comerciants tant del sector primari com secundari i terciari, ha posat en marxa la campanya «Ajudem-nos! Triem productes i serveis d'aquí». El projecte neix davant la situació generada per la pandèmia de la covid-19 amb l'objectiu de plantar una llavor perenne que possibiliti un canvi substancial d'hàbits que, en el seu conjunt, condueixi a un nou model de creixement econòmic més sostenible i estretament vinculat al territori que, al mateix temps, permeti una sortida reforçada de la situació actual mitjançant les eines de la proximitat, la qualitat i el bon servei.

Els cuiners Joan Roca i Pep Nogué han participat activament en el desenvolupament d'aquesta campanya amb oportunes reflexions sobre la importància d'ajudar-nos mútuament en aquest desig compartit d'assolir una nova economia que vagi estretament lligada al territori i, per tant, ens faci menys vulnerables. En aquest sentit, fa pocs dies, els germans Joan, Josep i Jordi Roca, en la seva condició d'Ambaixadors de Bona Voluntat del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), assenyalaven la necessitat de transformar tota la cadena de valors dels aliments, des de la granja fins a la taula i, per tant, repensar el que mengem i com gaudim del menjar, de tal manera que «els consumidors –deien– poden fer la seva part mitjançant un canvi gradual cap a dietes més basades en els productes de l'horta sostenible i recolzant els productors locals d'aliments orgànics, mentre que les empreses haurien d'utilitzar la cartografia de nous territoris locals i pràctiques de negoci que promoguin un sistema alimentari i una economia alimentària sostenible en el futur».

Fins ara s'han adherit a la campanya més de cinquanta entitats, associacions i gremis professionals dels sectors de l'alimentació, el comerç, l'hostaleria, les empreses i els serveis, entre els quals i només a tall d'exemple destaquem la DO Empordà, DOP Fesols de Santa Pau, IPG Poma de Girona, Unió de Pagesos i gremis de flequers, carnisseres o pescadors a banda d'organismes com la FOEG o la Cambra de Comerç. El proper mes de setembre, la iniciativa tindrà continuïtat amb la campanya addicional «Estima el teu mercat», coincidint amb l'acció coordinada que a escala mundial posarà en valor aquests importants equipaments locals.

La voluntat d'allunyar-nos de la globalització i poder retornar a l'àmbit local en qüestions alimentàries segurament és un desig molt estès. La campanya de l'organisme provincial gironí apel·la justament a aquesta voluntat compartida de canviar l'actual model econòmic i de consum per tal d'albirar un nou futur amb esperança.