«Tot és aquí»: l'Església també es promociona en l'àmbit turístic

Igual que moltes altres institucions, l'Església també ha llançat una campanya per promocionar el seu patrimoni cultural com a destí per a aquest estiu. Es tracta de la iniciativa Tot és aquí, impulsada per Catalonia Sacra i dirigida especialment a totes les persones que passaran les vacances d'estiu dins de Catalunya mateix, que vol donar a conèixer catedrals, monestirs, santuaris i ermites d'arreu de Catalunya. I és que, segons argumenten, amb les circumstàncies actuals arran de la crisi de la covid-19, les característiques d'aquest patrimoni el converteixen en una «destinació ideal», ja que disposen d'espais amplis, poques aglomeracions, bona temperatura i atenció individualitzada. A més, asseguren que tots aquests espais han preparat fins al darrer detall la seva reobertura, i disposen d'un protocol de seguretat i higiene davant de la covid-19 perquè els visitants puguin «gaudir plenament de la visita». Tot és aquí vol visibilitzar « un patrimoni repartit arreu de la geografia, dels Pirineus al mar, clau per entendre la cultura i el país, i amb formats i estils molt diversos», indiquen els seus responsables.

Al web de la campanya ( www.cataloniasacra.cat/xarxa) s'hi poden trobar fitxes informatives d'una trentena d'espais que estan oberts a les visites turístiques, entre els quals n'hi ha set que corresponen a les comarques gironines. Es tracta de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, la Catedral de Santa Maria de Girona, el monestir de Sant Salvador de Breda, l'església de Sant Miquel de Fluvià, l'església de Sant Esteve d'Olot i el monestir de Santa Maria de Ripoll. Tots ells són edificis que formen part d'una xarxa que des de fa uns mesos ja treballa coordinadament per impulsar la visita al patrimoni cultural de l'Església.

Una altra de les accions que serveixen per convidar a conèixer aquest patrimoni és un vídeo promocional que visualitza el resultat de la vivència espiritual de la societat al llarg dels segles, i que vol posar en relleu els seus «múltiples valors històrics, artístics, sentimentals o paisatgístics».

L'objectiu, assenyalen els seus promotors, és incentivar «un consum cultural de proximitat, de quilòmetre zero, que no té res a envejar al d'altres països i que aporta al visitant un valor afegit que va més enllà del mer entreteniment». Es tracta d'un patrimoni que qualifiquen de «bell, fascinant, divers i profundament viu», ja sigui romànic, gòtic, barroc o contemporani. «Un patrimoni que es pot visitar amb mirades molt diferents, bé sigui des dels seus valors estrictament culturals com també des d'un enfocament espiritual o de reflexió», precisen.

Les accions d'aquesta iniciativa es reforçaran a les xarxes socials de Catalonia Sacra, des de les quals es recomanarà als seus seguidors la visita a aquests espais i es destacaran algunes de les seves singularitats per tal que la visita sigui més fructífera.