L'armari creat a Girona que desinfecta roba en menys d'un minut

Les empreses tecnològiques gironines innoven per trobar solucions que facilitin el dia a dia de la «nova normalitat». Una d'elles és TEC Technologies i la seva empresa mare, Tecno Elèctric Girona, amb central a Vilablareix. El seu nou invent anomenat Gilua-TEX consisteix en una cabina que desinfecta roba en menys d'un minut i està pensada per establiments comercials.

La mancança de solucions ràpides per desinfectar peces de roba va portar aquesta empresa a patentar aquest prototip d'armari fa tres setmanes. En aquest curt període de temps, TEC Technologies ha iniciat la seva producció amb l'aplicació de tecnologia ultravioleta (UV-C) que elimina o inactiva el 99% de la càrrega microbiana, afirma la companyia, que s'ha basat en estudis de la comunitat científica en relació amb el virus. Per assegurar-se de la seva eficàcia, s'ha utilitzat una «doble dosi crítica» per la desinfecció. En aquest cas, la cabina aplica la llum de manera homogènia a tota la superfície exposada, amb capacitat per cobrir dues peces grans o fins a quatre de petites alhora, com a màxim de la mida d'uns pantalons (més d'un metre i mig).

A diferència d'altres productes semblants, la cabina Gilua permet al mateix usuari desinfectar la peça de roba abans de provar-se-la. «El client no sap del cert si s'ha desinfectat la roba que està a punt de provar-se. Amb aquesta cabina es dona aquesta seguretat, ja que ell mateix és qui pot desinfectar la peça en menys d'un minut. No es tracta de desinfectar per guardar, sinó desinfectar per provar», apunta Rafel Guixeras, gerent de l'empresa. Així mateix, tot i ser una llum perjudicial a l'exposició humana, s'ha assegurat que la radiació no arribi a les persones que manipulen la cabina ni a les que es troben al seu voltant, a través de sensors i altres mecanismes.



Distribució a tot el món

L'empresa, fundada el 1992 i amb una plantilla de més de 180 treballadors i distribuïdors arreu del món, ha decidit patentar el producte, el qual ja es troba també homologat. Guixeras assegura que és una «solució alternativa» per lliurar espais i agilitzar la desinfecció, convertint-se en una eina clau per punts «crítics» de botigues com poden ser l'entrada i la sortida de provadors, el mostrador de devolucions o la mateixa caixa de pagament. Un dels punts forts del producte és, sens dubte, la capacitat per facilitar la rotació de roba en un comerç i la tranquil·litat i confiança que pot aportar als clients.