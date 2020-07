La COVID-19 podria retardar el final del peatge a l'AP-7

Un reial decret llei del Govern espanyol fixa les condicions per prorrogar el període de concessió de les autopistes amb l'objectiu de compensar les pèrdues causades per la covid-19. Una mesura que podria afectar la fi de la concessió actual del tram gironí de l'AP-7, prevista per a l'agost de 2021.

En el reial decret llei, el Govern espanyol oferia la possibilitat prorrogar el període d'explotació però les empreses havien de complir una sèrie de requisits, com per exemple que el marge brut d'explotació durant la vigència de l'estat d'alarma no sigui positiu.

En cap cas, l'Estat pagaria diners sinó que oferiria estendre el contracte un màxim de 99 dies, el període equivalent de l'estat d'alarma. Si s'apliqués la totalitat d'aquest termini, la concessió al tram gironí finalitzaria a mitjans de desembre de 2021.



Reactivació econòmica

El Govern espanyol ja va plantejar en un primer reial decret llei (8/2020 de 17 de març) fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19 i que les empreses concessionàries poguessin demanar compensacions. Finalment, en el reial decret 26/2020 de 8 de juliol de mesures de reactivació econòmica en els àmbits del transport i l'habitatge les va concretar.

El BOE avisa que per calcular les pèrdues «no es consideraran els ingressos i despeses d'inversió o finançament, les moratòries o condonacions pactades pel concessionari, ni els salaris dels treballadors en ERTO». Tampoc es permetrà incloure en el marge brut d'explotació les amortitzacions ni provisions acreditades per les activitats d'explotació de la concessió.

El Govern espanyol no ha rebut de moment cap petició per allargar l'explotació de les autopistes per part de cap empresa concessionària.

Fins a l'arribada de la pandèmia provocada pel coronavirus, el trànsit al tram gironí de l'AP-7 havia anat a l'alça, segons va publicar Diari de Girona. Segons les dades del Ministeri de Transports, el 2019 van circular pel tram entre Montmeló i la Jonquera una mitjana de 48.243 vehicles al dia, fet que significa un increment d'un 1,07% respecte a l'any anterior. A l'inici d'aquest 2020 -just abans que esclatés la pandèmia de la covid-19- la tendència seguia a l'alça, ja que durant el mes de gener es van registrar 38.921 vehicles diaris, la qual cosa suposa un augment del 4,78% respecte al mateix mes de 2018.D'aquesta manera, i malgrat la caiguda en picat de circulació que haurà suposat la crisi i el confinament pel coronavirus -el Ministeri de Transports encara no disposa de les dades a partir del mes de febrer-, el tram gironí de l'autopista ha seguit fins ara amb un rendiment a l'alça, en la mateixa línia dels darrers anys. Els mesos de 2019 en què va obtenir un major volum de vehicles van ser els de vacances, juliol i agost, superant els 62.000 i 70.000 vehicles diaris respectivament. Tot i això, el trànsit durant el mes de juliol va ser un 1,4% inferior al del mateix mes de l'any anterior, mentre que durant l'agost va ser un 2,61% superior.