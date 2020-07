Terrasses plenes el primer dia de confinament a Lleida

La majoria de terrasses dels bars ubicats a la zona alta de Lleida estan obertes aquest dimecres al matí, primer dia de l'enduriment del confinament. Els restauradors consultats admeten estar confosos amb la situació i, per això, aprofiten per fer caixa abans no se'ls obligui a tancar o a fer servei a domicili. És el cas del Jose Ramon Muñoz, del restaurant Pecaditos, qui ha explicat que té por de la pandèmia, però també de perdre la feina si no pot treballar. «Tancar és un càstig», assegura. Pel que fa als comerços, la majoria continuen oberts, però amb un cartell on s'especifica que s'atén amb cita prèvia penjat a l'aparador. «Òbviament, si algú vol entrar i la botiga està buida no li diré que no», assegura una treballadora.

«Aprofito ara que, després, potser no podré venir al bar en 15 dies». La Joana, veïna de Lleida, ha sortit a comprar aquest matí i, en veure que les terrasses dels bars continuaven obertes, ha decidit asseure's-hi a fer el cafè. La majoria dels restaurants i bars de la Zona Alta de la ciutat han continuat obrint a l'espera que l'enduriment del confinament es faci oficial. «Estem confosos, no sabem què hem de fer i, de moment, hem apostat per continuar obrint fins que la decisió no sigui ferma», assegura en Jose Ramon, un dels treballadors.

De fet, l'enduriment del confinament serà d'aplicació obligatòria en el moment en què es publiqui al DOGC, que, previsiblement, serà aquest dimecres a primera hora de la tarda. Un cop es faci oficial, els Mossos d'Esquadra podran començar a fer denúncies. Pel que fa als comerços, la majoria continuen oberts, però amb un cartell a la porta que especifica que només s'atén amb cita prèvia. A la pràctica, però, els treballadors admeten que és molt complicat treballar amb aquesta fórmula i asseguren que, si no hi ha gent a la botiga i algú hi vol entrar, el deixen accedir.

Jaume Juclà és el propietari d'una botiga de moda situada a la Zona Alta de la ciutat. Aquesta setmana, preveient la situació, va decidir fer un ERTO als dos treballadors que té en plantilla i ara està sol a la botiga atenent amb cita prèvia. «És millor que res, però és complicat treballar així», lamenta. De fet, assegura que «aquest nou cop» serà «molt difícil de superar». «Ens continuen facturant la llum, el lloguer, però no tenim cap ajut», denuncia. En canvi, l'Ismael Balcells, propietari d'un bar i d'un restaurant, ha decidit no apujar la persiana aquest matí. Lamenta la confusió que hi ha al sector i assegura que és la tercera vegada que estan així. També denuncia la «poca informació» que s'ha donat per part de l'Ajuntament de Lleida i afirma sentir-se «sol i desemparat. Ara es planteja retornar al servei a domicili en un dels dos negocis, tal com va fer durant el confinament.