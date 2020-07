Els microplàstics del mar no amenacen la salut de la gamba

Investigadors del grup de salut d'ecosistemes i animals aquàtics (SEAaq) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han descartat en un estudi que els microplàstics detectats a l'interior de la gamba vermella, que viu al mar Mediterrani, suposin una amenaça per a la salut dels crustacis i per al consum humà. El treball ha analitzat tres zones pesqueres de la costa catalana, entre els anys 2017 i 2018, de Girona, Barcelona i del Delta de l'Ebre, a Tarragona, segons ha informat la UAB.

L'observació ha precisat que, «tot i l'augment d'aquests productes en l'organisme, no s'altera la seva condició corporal, com tampoc en la cutícula -la capa que cobreix el cos de l'animal- o l'epiteli digestiu, que estan en contacte amb les fibres artificials».

Els responsables de l'estudi han subratllat que més del 90% dels microplàstics es troben a l'estómac, «una part que no s'ingereix si no es menja el cap», i han recordat que les 22 fibres de mitjana identificades estan per sota de les dades d'una investigació del Regne Unit que va determinar que una persona podia ingerir entre 14.000 i 68.000 partícules de microplàstics procedents de la pols i l'aire cada any.

El treball, finançat a través dels projectes SomPesca de la Generalitat i PlasMar del Govern, ha apuntat que tocarà «esbrinar si peixos comercials comuns», com el moll de fang i el seitó, també segueixen el mateix camí.

A més, l'estudi ha precisat que tres de cada quatre gambes avaluades contenien microplàstics. Concretament, a Barcelona se'n van detectar 30 vegades més que en algunes de les altres zones de l'observació.

Així mateix, s'han equiparat els resultats amb els de l'any 2007 i «no es veu una tendència clara a l'augment en l'abundància d'aquestes fibres, si bé ha canviat la composició», ja que s'han reduït la presència de polímers d'acrílic i han augmentat els polièsters.



Troben una bossa de plàstic més de 22 anys

D'altra banda, però, el nombre de troballes de residus a la costa segueix creixent. Segons ha informat Informacion.es, Eco Platja Alacant, un nou col·lectiu de voluntaris que netegen les platges d'Alacant, ha volgut mostrar «la irresponsabilitat de l'ésser humà» arran de la troballa d'una bossa de més de 22 anys a la platja del Postiguet. La bossa es troba pràcticament intacta, fet que evidencia l'impacte que té sobre l'ecosistema les escombraries i, especialment, el plàstic que es llança a la mar. «Si us plau, ens estem carregant el món i junts podem posar fi a això», afirma Eco Platja Alacant a través del seu compte d'Instagram.

Eco Platja Alacant és una xarxa de voluntaris que ha nascut per «lluitar i combatre contra la brutícia dels nostres mars». Aquest col·lectiu ecologista valencià recorda que, segons l'ONU, un 9% de plàstic en el món es recicla, i un gran percentatge de plàstic no reciclat acaba finalment a l'oceà.

«Creiem que la neteja de platges ha de ser una cosa primordial per a poder ajudar a l'entorn i salvar les vides de totes aquelles espècies que habiten en el nostre mar. Hem volgut fer aquesta xarxa de voluntaris per realitzar quedades de neteja de platges a Alacant pel nostre compte per poder ajudar el nostre planeta», assenyalen.

Així mateix, els impulsors de la iniciativa, han demanat l'adhesió de tots els que estiguin interessats a col·laborar amb la causa.