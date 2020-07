La pesquera Gimferrer ja llueix a l'Estany de Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles ha presentat les obres de restauració i recuperació de la Pesquera Gimferrer ubicada a l'Estany de Banyoles entre el Parc Neolític de la Draga i el Club Natació de Banyoles. Els treballs han permès la recuperació de la pèrgola de la teulada amb 4 pòrtics de pilar d'obra, 4 bigues i 7 rastells de fusta, tal com es preveia en el projecte inicial que l'arquitecte local Francesc Figueres va fer a l'any 1948. També s'ha refet tota la cornisa exterior amb els elements ceràmics originals, s'han eliminat les jardineres, s'ha fet una reordenació vegetal i s'ha construït un muret a la passarel·la d'accés.

A la part de dins s'ha mantingut l'espai diàfan de la pesquera, i en destaca el finestral continu que ocupa tres de les quatre parets de l'edifici oferint una vista continua i panoràmica de 180 graus sobre l'estany. També s'ha remodelat el lavabo, el sanejament, i s'ha mantingut l'espai interior on s'hi guarda una barca arran d'aigua. Les obres han comptat amb els informes favorables de Patrimoni de la Generalitat i de Medi Ambient que asseguren que els treballs s'han fet seguint el projecte inicial i preservant la protecció de l'entorn natural de l'Estany.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que «amb aquesta intervenció recuperem una pesquera important i significativa pel patrimoni de la ciutat» i ha recordat que les pesqueres de l'Estany són Bé Cultural d'Interès Local. La remodelació de la pesquera Gimferrer han suposat una inversió de 110.000 euros i l'Ajuntament preveu fer-ne un ús polivalent amb activitats de petit format, com ara concerts, presentacions i activitats de promoció turística.

L'Estany de Banyoles compta amb 21 pesqueres construïdes a mitjans del segle XIX i principis del XX. Històricament, diferents famílies n'havien obtingut la concessió per a l'ús privat. Majoritàriament les utilitzaven per passar-hi els dies d'estiu amb família, per pescar amb canya, banyar-se o simplement contemplar l'estany des d'una vista privilegiada.

En els darrers anys s'han anat reformant i restaurant moltes de les pesqueres de l'Estany, que representen unes de les icones més singulars i fotografiades de l'Estany de Banyoles. Aquesta pesquera, la número 11 de l'estany, va ser construïda el 1874. Fa dos anys va passar a mans de l'Ajuntament, després que els propietaris renunciessin a la titularitats dels drets d'ús. Ara el consistori en vol fer un ús polivalent amb activitats de petit format.