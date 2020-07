«Ho sento, això no és el SEPE, s'ha equivocat de número»

Quan en Pau Turón va rebre dimecres 15 una trucada d'algú que intentava contactar amb el SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal), va comentar-li al seu interlocutor que s'havia confós de número i va penjar. «Mira, s'han equivocat», va pensar, i l'anècdota, fins i tot, li va fer gràcia. Poc s'imaginava que durant els dies següents el seu mòbil començaria a rebre una allau diari d'unes 150 o 200 trucades de persones que preguntaven per l'organisme públic.

El «maldecap» de veritat va començar l'endemà a les 7 del matí, quan va començar a rebre trucades sense parar. Ara, porta més d'una setmana enganxat al telèfon i creu que l'organisme deu tenir les trucades desviades al seu número. «Em truca gent preocupada perquè no cobra, altres dient que les oficines de l'atur de la seva ciutat estan tancades, alguns que demanen cita», explica. Segons Turón, molta gent està molt enfadada, de manera que aquesta situació es va fent «cada vegada més carregosa». «Al principi, a algú li feia alguna gracieta, però ara ja ni gracietes ni res. Si la trucada va sobre el SEPE, directament penjo», es queixa.

Turón és l'encarregat d'atendre les trucades del seu restaurant, Can Cordons, situat a Riudarenes, i té el telèfon fix del negoci desviat al seu personal per poder agafar les reserves. Per això, deixar el mòbil amagat dins d'un calaix i no fer-li cas no és una opció que pugui contemplar. «Podria ser un client», exclama. Tot i que segueixen treballant amb normalitat, l'hostaler creu que la situació li pot haver fet perdre reserves, ja que la línia està col·lapsada. «L'altre dia em va trucar un client que deia que m'havia trucat tres vegades i no hi havia manera de contactar amb mi, i que m'havia intentat deixar un missatge i tenia la bústia plena», explica. Si això ha passat, reflexiona Turón, «pot ser que algú hagi intentat trucar dos cops i hagi decidit anar-se'n a un altre restaurant». A més, com que tanquen tard i el mòbil comença a sonar a les 7 del matí, el riudarenenc assegura que «dormim poques hores i estem molt cansats».

Tot i que Turón ha intentat parlar amb el SEPE per solucionar el problema, no ha aconseguit encara contactar amb l'organisme públic. «Em deixen en espera i quan porto una estona sense fer res em pengen», es queixa. Per això, l'hostaler ha intentat buscar altres solucions. «No puc bloquejar tots els números perquè potser són clients que volen fer una reserva», diu. A través dels mitjans ha descobert que pot posar el mòbil en mode «no molestar», que li permetria seguir rebent les trucades del restaurant. A partir de dilluns, ho intentarà. Si això també falla, no descarta canviar el número de telèfon de Can Cordons, tot i que reconeix que optar per aquesta opció seria un «merder».