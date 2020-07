Truman Capote es queda sense placa a Palamós

Aquest abril es van complir 60 anys des que el periodista i escriptor nord-americà Truman Capote va trepitjar Palamós per primera vegada. Des d'aquesta població de la Costa Brava, l'autor escriuria bona part de la seva obra de referència, A Sang Freda, que narra l'assassinat de la família Clutter en un poble de Kansas, als Estats Units. Així, buscant la tranquil·litat per poder dedicar-s'hi plenament, es passaria tres primaveres i estius consecutius a Palamós.

La importància de la figura de Capote i el seu pas pel poble van portar a l'Ajuntament a col·locar-li una placa commemorativa. Aquesta es va situar al lloc on abans s'havia erigit la casa on va viure l'escriptor durant aquelles temporades, molt a prop de la plaça de la Catifa. A finals de juny, però, la placa va desaparèixer. Tot apunta que algú la va robar, però se'n desconeixen els autors o la motivació. Segons explica l'Ajuntament de Palamós, és el primer cop que passa, i ja estan treballant per col·locar-n'hi una altra.

La placa en honor a Truman Capote robada · Ajuntament de Palamós

El vincle de Capote amb Palamós

Truman Capote va saltar a la fama amb la novel·la A Sang Freda, publicada l'any 1966, i que l'autor va escriure, sobretot, des de Palamós. En total, Capote va fer tres estades al poble, passant-hi fins a 18 mesos entre el 1960 i el 1962 amb la seva parella i el seu gat. Primer, es va allotjar en una casa que es trobava davant de la platja de la Catifa -on hi havia la seva placa commemorativa fins al mes passat. Però l'escriptor també faria estades a l'hotel Trias, i en una casa propera a la cala Sanià.

En una de les cartes que Capote va enviar només d'arribar al 1960, parla així de Palamós: «Això és un poble de pescadors, l'aigua és tan clara i blava com l'ull d'una sirena. Em llevo d'hora perquè els pescadors surten a les cinc de la matinada i fan tant de soroll que ni Rip Van Winkle podria dormir. Tot això em va perfecte per treballar» (Rip Van Winkle és el personatge d'un conte de Washington Irving que va dormir vint anys seguits).

El 2010, per commemorar el cinquantè aniversari de l'arribada de Capote a Palamós, el consistori va organitzar una ruta guiada amb l'objectiu de fer un viatge al passat i evocar les sensacions que va poder sentir Capote en la seva estada. L'itinerari recorria els llocs on el periodista va freqüentar més i recordava els personatges que es va creuar, a més d'anècdotes de Capote a la població. Així, la ruta s'aturava a llocs com el local d'oci de La Pañoleta, el restaurant Los Caracoles o el Maria de Cadaqués, o la llibreria i la pastisseria que Capote visitava en el seu dia a dia. Uns indrets per on també van passar altres personalitats famoses de l'època, com l'escriptor Robert Ruark o l'actriu Ava Garner.

Una nova forma de fer periodisme

Justament A Sang Freda es va convertir en el tret de sortida d'un nou gènere literari, la novel·la de no-ficció. Però, a més, també va esdevenir un referent del corrent del nou periodisme americà dels anys seixanta. El nou periodisme narrava fets reals però d'una forma mai vista abans. Els autors s'endinsaven en els casos fent un autèntic exercici detectivesc, que els permetia escriure les històries amb un nivell de detalls i un estil novel·lístic que gairebé traslladava el lector al lloc dels fets. Aquest és el mètode que va fer servir Capote en una obra ja clàssica del nou periodisme, que situaria el seu nom entre els grans escriptors contemporanis d'Estats Units.