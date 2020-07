Aterra a l'aeroport de Girona un dels avions més grans del món

L'aeroport de Girona-Costa Brava va acollir ahir a la tarda, per primera vegada, l'aterratge d'un Antonov 124, un dels avions de càrrega més grans del món, amb 175 tones de pes i 74 metres d'envergadura. L'aeronau, operada per la companyia Antonov Airlines, va arribar a les 15.15 h procedent de Torrejón de Ardoz i té previst marxar avui a les set del matí amb destinació a Uagadugú (Burkina Faso). El motiu del vol és el trasllat de cinc helicòpters d'un client de l'empresa de manteniment d'helicòpters Centervol, amb base a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar.

L'Antonov 124 és el quart avió més gran del món, en aquests moments. És, fins i tot, més gran que l'A380, l'avió de passatgers més gran que s'ha construït fins ara. Les seves grans dimensions li permeten carregar fins a 150 tones de material, sovint de grans dimensions, com han estat en aquest cas els cinc helicòpters. Anteriorment, tanmateix, ja ha estat utilitzat per transportar locomotores, iots, fusellatge d'avions i altres grans càrregues. El seu pas per l'aeroport de Girona, ahir, va aixecar una gran expectació entre els aficionats a l'aeronàutica, alguns dels quals van anar a observar-ne l'aterratge, fent-ne vídeos i fotografies.

Arreu del món existeixen diverses unitats d'aquest avió, moltes de les quals s'han activat durant els últims mesos per tal de transportar material sanitari i de protecció davant del coronavirus. Inicialment, l'aeronau va ser dissenyada per a un ús militar ocasional, de manera que en un principi aquest tipus d'avió tenia una vida útil de 7.500 hores de vol, amb la possibilitat d'una extensió. Tanmateix, molts d'aquests avions han acabat volant durant més de 15.000 hores.