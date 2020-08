Cambrers virtuals de Palafrugell a «The New York Times»

Oferir un servei més eficient i un espai segur tant per a clients com per a treballadors, aquest és l'objectiu de la nova estratègia que ha adaptat el restaurant Funky Pizza a Palafrugell. Segons afirma Carlos Manich, fundador del Grup Aeroclub, l'empresa que està al darrere del local, van veure's «obligats» a redissenyar l'experiència del client a causa de la situació generada per la covid-19 i per minimitzar el risc de contagis. Per aquesta raó van decidir posar en marxa una innovadora solució tecnològica que permet l'automatització de les comandes dels clients a partir del seu telèfon mòbil. Aquest sistema forma part de l'estratègia customer centric del Grup Aeroclub i segons declara la mateixa empresa, són pioners a realitzar aquesta nova manera de demanar les comandes.

El funcionament de l'aplicació, de la qual es feria ressò l'edició digital d'ahir del diari estatunidenc The New York Times, és molt senzill: els clients només han d'escanejar el codi QR de la seva taula per accedir a la carta i realitzar la comanda directament amb el mòbil, un procés que poden fer-lo «quan vulguin i les vegades que vulguin». A més, el pagament també es fa mitjançant el dispositiu, restringint el contacte amb el cambrer a únicament un sol cop, quan et porta la comanda a la taula. Aquest sistema, a més de disminuir el contacte físic entre treballadors i comensals, «evita temps d'espera, millora l'experiència del client i agilitza el procés de la comanda», donant així l'oportunitat als clients de fer un seguiment del procés de preparació de l'encàrrec. «La situació donada pel coronavirus ha accelerat la necessitat d'agilitzar els nostres processos interns. En aquests moments difícils hem trobat l'empenta per donar vida a una solució que buscàvem fa temps i que ara és més necessària que mai», explica Manich. Mitjançant la col·laboració amb Yubino, programa de gestió per a restaurants, Funky Pizza ha pogut elaborar aquesta aplicació unificant tots els sistemes interns, des de gestor de compres fins al terminal del punt de venda. «Aquesta informació es tradueix en big data que permet al restaurant conèixer les característiques i preferències dels clients per poder oferir un servei més personalitzat», explica. Segons l'empresari, l'aplicació d'aquest sistema al restaurant de Palafrugell està sent «tot un èxit». Afegeix que és el primer projecte pilot en dirigir les seves operacions a través de la plataforma de comandes automatitzades i que en la pròxima fase preveu ampliar la comercialització del programari al sector hoteler i «fins i tot adaptar-la a altres sectors».



Sense cua a les barres

Durant els tres anys que fa que el Funky Pizza és obert a Palafrugell s'ha convertit, segons assegura el propietari, en un dels locals més concorreguts de la Costa Brava per les «pizzes de massa mare preparades al forn de llenya, exòtics còctels i una programació musical protagonitzada per artistes emergents». Una altra de les seves característiques, sobretot durant les nits més concorregudes de l'estiu passat, eren les llargues cues que es feien a les barres del local. Enguany, per complir amb les mesures de distàncies de seguretat obligatòries, el servei és únicament a taula. El restaurant compta amb una terrassa de més de 800 m2 per menjar a l'aire lliure, que segons afirmen ha estat adaptat per complir amb les mesures de distanciament social. Els clients són informats a l'entrada del local de l'obligatorietat de posar-se la mascareta mentre no estiguin a les seves taules.