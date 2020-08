«Dos mussols més i dues dones ben felices» a Vilajuïga

Pujava a casa agraint les bones notícies del dia, agraint el gran equip que hi ha al celler i agraint la llum del capvespre. El dia semblava que no podia millorar, però a l'era he trobat aquesta tropa d'ornitòlegs», explicava Anna Espelt a través de Twitter el passat dimarts al vespre. Els ornitòlegs havien anat a les vinyes buscant un lloc obert per alliberar dues cries de mussol comú i Espelt i la seva filla van tenir l'oportunitat de deixar-los anar, tal com va mostrar Espelt amb un vídeo penjat a la mateixa xarxa social.

Anna Espelt, propietària d'un dels cellers de referència de l'Empordà, explica que els ornitòlegs que es va trobar són membres del Centre de la Fauna dels Aiguamolls, un projecte de l'Àrea de Fauna de la Generalitat de Catalunya i de l'entitat ecologista IAEDEN „Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura. Tal com explica l'Anna, ells havien rebut l'encàrrec de Berto Minobis, que és el responsable del centre.

Minobis els va demanar que alliberessin els dos mussols a les vinyes Espelt, situades entre Vilajuïga i Pau, a l'Alt Empordà, just al costat del Parc Natural de l'Albera. «Va ser casualitat trobar-me'ls però la relació amb ells ja hi era», diu l'Anna en declaracions al Diari de Girona. Ella és biòloga i enòloga, i explica que té un entorns d'amics naturalistes, així com que a la seva pròpia empresa estan «molt enfocats en la relació de la natura i l'agricultura, i amb el mateix ecosistema en el qual treballem».

La casa de turisme rural que regenten, anomenada Mas Satlle, va ser el lloc triat per alliberar els dos mussols. «Ara esperem que puguin criar. Ens han explicat que ho poden arribar a fer a les mateixes teulades del Mas», explica Espelt, i afegeix: «Tot i que els ornitòlegs del Centre ho fan relativament sovint, a la meva filla i a mi ens va fer molta il·lusió poder alliberar-los a les nostres vinyes». Relatava el final de la història també a Twitter compartint-ho amb els seus seguidors: «Ara hi ha un parell de mussols més volant a l'Empordà. I dues dones ben felices».



Compromís amb l'entorn

Un exemple de la constant col·laboració entre IAEDEN i el celler de l'Anna, Espelt Viticultors, és l'acord signat el passat mes de juliol de custòdia agrària, que té per objectiu «conèixer la biodiversitat, afavorir el refugi de la fauna i facilitar l'estudi de la funció connectora del Rec d'en Satlle», fent referència a la finca de 73 hectàrees de Vilajuïga.

«Els pagesos estem gestionant territori i IAEDEN ens volen ajudar a millorar. En el nostre cas, moltes coses ja les estàvem fent, com per exemple utilitzar plaques solars o produir de manera ecològica», afirma Anna, que explica que treballar amb entitats naturalistes al celler és freqüent: «Al cap de Creus, concretament al Mas Marés, tenim una torre de nidificació pel xoriguer petit per tal de conservar-lo, ja que és una espècie en perill d'extinció», fent referència al treball conjunt amb una altra entitat dedicada a la conservació de la natura, la biodiversitat i el paisatge, anomenada Paisatges Vius.



Estudi conjunt del corredor biològic

Aquest acord recent amb IAEDEN, però, reafirma la seva col·laboració ara per estudiar el corredor biològic entre el Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que ha estat reivindicat històricament per l'entitat ecologista de l'Alt Empordà, amb la intenció que pugui esdevenir un corredor «efectiu».