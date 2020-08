La mort elèctrica d'un altre «gran duc» a Castell d'Aro

Nou duc electrocutat a causa d'una torre elèctrica a Castell d'Aro, al Baix Empordà. El Grup Natura Sterna, que lidera el seguiment d'aquesta espècie, ha denunciat que aquestes infraestructures de distribució elèctriques situades arreu del territori representen una «xacra», ja que són la principal causa de mortalitat dels ducs a la comarca.

En declaracions al Diari de Girona, el president de l'entitat naturalista de la vall d'Aro, Jaume Ribot, explica que els veïns van alertar el passat 8 d'agost als agents rurals d'aquest l'accident. Segons Sterna, que té un equip d'investigació dedicat a fer el seguiment d'aquesta espècie protegida anomenada Bubo bubo al Baix Empordà, es tractava d'un duc molt jove, ja que només tenia quatre mesos. De fet, gràcies al marcatge que en fa l'entitat, han pogut saber que el duc tan sols havia arribat a poc més de mig quilòmetre partint des del seu niu.

«Durant els primers mesos de vida, per més inexperiència o perquè comencen a fer petits trajectes, es produeixen força accidents, sobretot a les torres situades a prop de les zones de cria, que requereixen una cura especial», diu Ribot. A més a més, els naturalistes afirmen que per les dimensions del duc, un rapinyaire nocturn que pot arribar als dos metres d'envergadura, es converteix en especialment «vulnerable», ja que pot tocar fàcilment la torre amb les potes i els cables amb les ales.

Des de Sterna expliquen també que «el gran duc juga, al mateix temps, un paper extraordinari com a espècie sentinella, evitant un greu problema que afecta de forma important altres espècies en perill d'extinció, com l'àliga cuabarrada».



Manquen solucions d'Endesa

Un cop aixecada l'acta, els Agents Rurals i la Fiscalia de Medi Ambient tenen l'encàrrec de notificar-ho a la companyia elèctrica per tal que aquesta prengui mesures de protecció a les torres, «instal·lant-hi protectors de plàstic, per exemple, segons un protocol establert», diu Ribot.

Tot i això, l'entitat denuncia que «en zones com la vall del Ridaura no s'ha observat cap actuació de millora per part de Fecsa Endesa en els darrers 20 anys», tot i que un 40,6 per cent de les morts detectades fins ara d'aquest tipus de duc hagin estat produïdes per electrocució, mentre que un 28 per cent es deuen a atropellaments.

Segons les fonts de la companyia elèctrica consultades per aquest diari, la torre no estava identificada com una torre perillosa i per aquest motiu no s'havia protegit tal com marca el protocol. Endesa afirma que s'estudiaran el cas i emprendran mesures si es considera necessari per tal de «minimitzar les electrocucions», tot i això, no s'han pronunciat respecte a la denúncia de Sterna amb relació a la manca d'actuacions des de fa dues dècades a la zona.



Zona turística i densa, zona conflictiva

«Els ducs de la zona del litoral català estan ubicats en zones on hi ha molta densitat de població», explica Ribot, i afegeix: «aquests animals pateixen la massificació humana. Al Baix Empordà ho podem comprovar a municipis com Platja d'Aro o l'Estartit, zones de costa que requereixen de grans infraestructures elèctriques per sostenir el turisme. Els animals pateixen aquesta massificació humana». El president de l'entitat alerta així de les conseqüències d'aquestes infrastructures, que afirma que provoquen que la zona de la Costa Brava sigui una «zona altament conflictiva».