Rafael de Jorge: «L'or del segle XXI són les nostres dades personals»

Sense xarxes socials no hi ha promoció possible?

Cap.

Rotund, el veig.

La major part de la comunicació de la nostra societat, avui, passa per les xarxes socials. I amb el coronavirus la tendència s'ha incrementat, les visites a les xarxes s'han multiplicat per tres o per quatre. Les analítiques indiquen que no serà un fenomen passatger sinó que es mantindrà.

Però les xarxes menteixen.

Les xarxes no menteixen, menteixen les persones. I menteixen molt, però l'ull de l'espectador ja ho sap reconèixer. Les xarxes són un altaveu i les controlen empreses amb objectius econòmics.

Per això ens deixen llibertat absoluta quan les fem servir?

No hi ha tanta llibertat com pensem. Almenys tanta com n'hi havia abans. Abans tu deies a algú «fill de puta» i s'encarregava la gent de fer-te veure que no són maneres. Avui, critiques un polític i potser t'eliminen el comentari. S'està estenent el sistema xinès, on no hi ha cap llibertat d'expressió.

Que no era l'objectiu d'internet, la llibertat?

La llibertat d'expressió i la privacitat no existeixen, a les xarxes. Perquè el control d'internet és de les grans potències, i els interessa que totes les nostres converses quedin enregistrades. A la Xina ja treballen amb un programa que puntuarà els ciutadans segons les seves converses i comentaris a les xarxes.

M'està fent venir por.

Estem molt controlats. A l'inici ens pensàvem que internet, una connexió global, serviria per trencar les fronteres físiques. I resulta que ens trobem amb més fronteres digitals que físiques.

Per quina raó en Trump té mania al TikTok?

Perquè és d'una empresa xinesa que en una acció política va comprar una xarxa social. Avui les batalles mundials es lliuren pel control de les dades. L'or del segle XXI són les nostres dades personals. Fa més d'un segle, la construcció del ferrocarril era el que facilitava el control d'un país, avui són les comunicacions digitals. Això és una batalla geopolítica, al final dependrem dels xinesos, i si decideixen espiar-nos o fer una apagada, ho faran.

Per què triomfa TikTok?

Perquè darrere hi ha una estratègia geopolítica molt forta, la seva empresa està molt relacionada amb el Govern xinès. I també perquè és l'única xarxa que ha aconseguit implantar el vídeo com a rei del contingut. Facebook i Instagram no ho van aconseguir. A les xarxes els interessa que el contingut sigui un vídeo, perquè així els usuaris s'hi estan més temps i l'empresa pot vendre més publicitat. S'expandirà a tot el món i triomfarà, pel simple fet que a la Xina li interessa que sigui així.

Encara dependrem més que ara de les xarxes, en el futur?

Sí, i tant. No soc vident, però aquesta és la tendència.