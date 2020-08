«No llegim perquè no ens agraden les lectures obligatòries de l'institut»

La joveníssima escriptora Aina Huix, 16 anys, acaba de publicar «Entre nosaltres» (Llibres del delicte), una novel·la on pren protagonisme l'institut i on hi caben l'amistat, l'amor, el sexe, les drogues, el bullying i les violacions en grup. Quasi res.



Què fa escrivint amb setze anys?

A veure, des de petita m'ha agradat molt llegir, i amb el temps inventar-me històries. A ESO feia redaccions i em deien que ho feia bé. A més, m'ha agradat sempre invertir bé el temps lliure, i com que escriure era el meu hobby, em vaig animar. Com que també coincideix que soc bastant curiosa, mira, tot plegat em va dur cap aquí.

La seva generació llegeix?

Jo crec que falten llibres juvenils que enganxin, ja que moltes vegades no llegim perquè no ens agraden les lectures que ens recomanen a l'institut, les trobem avorrides. És cert que poca gent de la meva edat llegeix, però si troba un llibre que li agrada, acaba llegint. Potser els que no llegeixen més és perquè no han trobat el seu llibre ideal.

Quin és el darrer llibre avorrit que li han fet llegir?

Mmm... crec que els llibres obligatoris són importants per adquirir cultura. El que passa és que després la gent es pensa que tots els llibres actuals són com els clàssics, i per això no s'animen a llegir, es pensen que el que coneixen és tot el que hi ha a mercat.

L'institut dona per a moltes novel·les?

Doncs sí, perquè allà cada persona és un món, cadascú té els seus problemes diferents, que donen molt de joc. Entre el que t'expliquen, el que veus i el que sents, pots fer novel·les guais... com la meva (riu).

Què ha viscut a classe, que sigui digne de figurar en un llibre?

Bé, a cada institut passa més o menys el mateix. Problemes entre estudiants, anècdotes divertides, problemes a classe i amb els pares... tot dona bastant de joc literari.

Ha trobat algun company que s'hi sent identificat?

Sí, perquè els problemes que hi surten són els que tothom s'hi ha trobat, sempre un es pot posar al lloc dels personatges. Això provoca molta empatia.

Al llibre surten violacions, bullying, drogues: l'institut és una selva?

Ha, ha, més o menys (riu). He posat totes les situacions diferents que poden ocórrer, però no tot és real, m'he inspirat també en altres llibres, en sèries de televisió, etc.

També hi ha l'amor, millor encara: el primer amor.

Sí, és clar, hi ha una mica de tot. A llibre hi ha bastants temes perquè no volia centrar-ho en un de sol, així s'hi pot sentir tothom identificat.

La política hi és present?

Últimament sí, i cada vegada més. Aquest últim any la política hi és més present, però no la toco gaire en el llibre.

Quin futur els espera als adolescents?

No ho sé, tal com van les coses, espero que algú de la nostra generació pugui arreglar una mica el món. Soc optimista, hi ha gent que val la pena.