Alleugeriment i optimisme el primer dia d'escola a França

ornada a l'escola i tornada, almenys, a una part de la normalitat. Els més de 12 milions de nens que han tornat aquest dimarts a les aules a França ho han fet amb mascaretes però amb ganes, mentre professors i pares es mostren optimistes i alleujats que els seus fills recuperin l'entorn escolar.

L'escenari és el mateix però el decorat canvia lleugerament: nens amb grans motxilles es precipiten a l'entrada dels col·legis, on els seus professors els van cridant per entrar per classes. Tots porten mascaretes, sense excepció. El seu ús serà obligatori per als majors d'11 anys i per a tots els professors, coincidint a més amb la nova normativa que imposa el seu ús en totes les empreses del país. Però convertit en un accessori diari des de fa diversos mesos, els pares estan d'acord: «Ja hi estan més que acostumats». Noe, de 12 anys, s'ho pren amb filosofia: «Si volem tornar a l'escola cal tenir mascaretes, no m'importa gens portar-la», comenta.



«S'ha de seguir vivint»

El ministre d'Educació, Jean-Michel Blanquer, va assegurar aquest dimarts a la cadena BFM TV que totes les escoles i instituts reobrien ahir. «No hi ha excepcions. En els dies que venen és possible que prenguem decisions de tancament d'una classe o d'un col·legi però per aquesta tornada no és el cas», va dir Blanquer, que va insistir en el caràcter «fonamental» de l'escola i l'educació. El ministre va explicar que qualsevol confinament serà «parcial» i que els nens només passaran el diagnòstic quan hi hagi símptomes, no de «forma aleatòria».

En una escola d'infantil del centre de París, els pares fan cua amb els seus fills per deixar-los a classe. Els nens, sense mascareta i aliens a la polèmica, no han conegut altra cosa. «Aquest és el seu primer contacte amb l'escola i com que ella no ha vist una altra cosa creiem que anirà bé. De tota manera, els nens no tenen formes greus, el més preocupant és la transmissió als pares, però el col·legi forma part de les seves vides i s'ha de seguir vivint», diu Aude, mare d'una nena de tres anys. En el seu cas, només els professors hauran de dur mascaretes.



Respecte als protocols

Les normes imposades pel ministeri d'Educació són especialment rígides pel que fa a l'ús de la mascareta, però a més demanen que es respectin les distàncies físiques quan sigui possible, tasca complicada en zones urbanes i de major densitat, però que no preocupa a les zones rurals.