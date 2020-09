«Tenim el poder a les mans, les persones som capaces de tot»

El claustre de La Mercè, a Girona, acull l'escultura de grans dimensions «La força interior» de l'artista olotina Cristina Montero. En l'obra es pot observar el rostre d'una dona fusionat amb les branques d'un arbre



Força interior? Jo em pensava que era una dona en ple orgasme?

No (riu). De fet, l'escultura pertany a la col·lecció «Unitat», on busco un vincle entre la natura i l'ésser humà. He intentat que tingués la màxima expressivitat, per això representa una persona cridant. Les persones tenim el poder a les nostres mans, som capaços de fer el que ens proposem, i això he volgut expressar. I també, que hem de trobar un equilibri entre la natura i l'ésser humà.

Vostè com va, de força interior?

Crec que en tinc.

No creu que les persones som febles?

Tots tenim punts febles, però ens hem de valorar per les coses positives més que per les negatives.

Estem manipulats?

Depenent de l'ús que en fem de les xarxes socials, sí. Però hem de ser prou forts de saber el que tenim i el que valorem.

Es considera una arquitecta que esculpeix o una escultora que edifica?

Totes dues coses. L'arquitectura conforma els espais i l'escultura els volums. Una i altra es complementen.

La seva obra barreja l'humà i natura: ens falta, aquesta simbiosi?

Trobo que sí, per això aquesta col·lecció du el missatge que natura i humans convivim en el mateix espai i hem de trobar un punt d'equilibri per anar junts.

Ha esmentat que la col·leció es diu «Unitat». No sembla que sigui el que més abunda en l'actualitat.

No, però precisament vull obrir els ulls a la gent i mostrar que avui hem d'estar en unitat. Les meves escultures estan lligades totes entre elles? Aquesta representa un arbre amb rostre de persona, l'arbre sense el rostre no té valor. I al revés.

Prima l'individualisme.

Al final tots estem allà mateix, per tant hem de tenir la mateixa visió, perquè el futur serà el mateix per tots.

I en política?

En aquest camp potser no n'hi ha gaire, d'unitat.

L'artista s'ha de limitar a buscar la bellesa?

No, el missatge és important. Jo sobretot busco emocions. I que el missatge es vegi reflectit.

Influeix en vostè, la Garrotxa?

Soc d'Olot i hi he estat tota la vida, visc envoltada de volcans i natura. Viure aquí m'ha influït en aquesta col·lecció, segur.

Per què opta per les grans dimensions?

És la primera escultura que faig d'aquesta mida. Està molt relacionat amb la força interior. És una manera de ressaltar la força que tenim al nostre interior.

Insisteix molt en la força que tenim les persones. No és massa optimista?

I per què no? És bo ser optimista.

I si s'equivoca?

Igualment, sempre és millor pensar en positiu.