Superant barreres

Diversos socis de MIFAS van fer un recorregut per Palamós el 2017 per mostrar les barreres arquitectòniques del poble · DdG

A finals d'agost ens assabentàvem que la Fundació MIFAS havia aconseguit el concurs públic per a la gestió del servei de les zones d'estacionament regulat de Palamós revalidant així la bona gestió d'aquest servei que tenia contractat des de feia més d'una dècada. Naturalment, l'empresa guanyadora havia presentat la millor oferta econòmica però també és evident que els seus objectius socials són un factor a tenir en compte per a qualsevol gestor de la cosa pública que tingui un mínim de sentit de la responsabilitat però també dels sentiments que l'haurien d'acompanyar. Aquesta necessària empatia no es va donar a Girona quan era alcalde Carles Puigdemont que va preferir adjudicar el servei a una empresa de Madrid (sic) a canvi d'uns pocs euros d'escreix en una operació que, posteriorment, va resultar ser un nyap espectacular del qual encara ningú no ha demanat disculpes.

Actualment, el Grup MIFAS compta amb 121 treballadors amb certificat de discapacitat, 245 en plantilla i més de 5.300 socis. Quan es va constituir l'any 1979 només eren 12 persones de gent decidida que tenia molt clar que es necessitava una entitat que representés aquest col·lectiu i lluités contra les barreres arquitectòniques tot defensant la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. Uns nobles i engrescadors objectius que any rere any s'han posat de manifest entre molts i variats problemes que han necessitat de treball, dedicació i fermesa.

En la llarga i fecunda etapa de Pere Tubert com a president es va avançar enormement en aquesta lluita de voluntats compartides i, posteriorment, des del 2014, ha estat Albert Carbonell al capdavant de l'associació qui ha consolidat la bona feina del seu predecessor mentre s'anaven expandint les bases sobre les quals se sustenta l'entitat.

Certament, és molta la feina que s'ha fet en aquest camp de la integració de les persones amb discapacitat física però també ho és que queda molt camp per córrer. A Girona, l'Ajuntament ha estat amatent a les necessitats d'aquest col·lectiu i ha endegat programes d'actuació a la via pública que han permès no només l'eliminació d'algunes barreres arquitectòniques en espais públics sinó també la rebaixa de voreres en moltes de les cruïlles de la ciutat tot i que, en aquest tema, encara queda molt per fer. En aquest sentit, com si fos la prova de nou de la poca simpatia que demostra l'actual govern municipal pel turisme s'ha fet evident que aquest col·lectiu de persones que es desplacen en cadira de rodes pateix problemes afegits per visitar la ciutat particularment si han de creuar el riu, ja que des del pont de Pedra fins al pont de Sant Fèlix no hi ha cap pont accessible. Certament, l'edifici de la plaça del Vi està prou ben adaptat gràcies a l'entrada al consistori del regidor socialista i membre de MIFAS Quim Bonaventura però el Barri Vell encara està ple d'obstacles i impediments que no els permet accedir amb una certa comoditat a determinats monuments i llocs emblemàtics malgrat haver-hi solucions tècniques que podrien solucionar-ho.

Amb tot, però, és en el factor humà on més es fan paleses les mancances. Segons el president Albert Carbonell «la societat és egoista i no hi ha empatia entre la gent» al·ludint, és clar, als efectes de la pandèmia pel coronavirus que el col·lectiu de persones amb discapacitat física ha patit amb més intensitat. Efectivament, el gran repte de la nostra societat és el de la conscienciació fins a assumir que un dia, per accident o malaltia, ens podem trobar clavats en una cadira de rodes.

Serà aleshores quan ens adonarem que tenim unes necessitats de les quals no només no n'érem conscients sinó que bandejàvem com un problema completament aliè a les nostres vides. És important superar les barreres arquitectòniques però segurament encara ho és molt més poder superar les mentals que encara tenallen algunes ments. Som-hi.