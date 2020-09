«El purista de la llengua la perjudica, viu fora de la realitat»

El filòleg Pau Vidal presenta divendres a la Casa de Cultura de Girona «Corregir mata», un recull dels articles que publica a Vilaweb. En els textos no falten iròniques critiques contra els defensors de la puresa del català



Corregir mata? No deu estar defensant l'eliminació de l'ortografia

(Riu) Corregir mata en determinades circumstàncies, de fet el títol és una provocació. S'ha de corregir en determinades ocasions. Estic no contra l'ortografia sinó contra el mestretitisme.

Els puristes de la llengua la perjudiquen?

Home, clarament. Ja ho va dir en Corominas fa molts anys. El purista sempre ha estat considerat perjudicial. És que viu fora de la realitat de la llengua.

El català està quedant estancat per excés de purisme?

Si féssim un podi de les coses que el dificulten, el purisme hi seria, però no en el primer lloc ni en el segon.

Quins serien la medalla d'or i la de plata?

En primer lloc, la interferència d'una altra llengua, perquè és com tenir una aixeta d'un altre codi permanentment oberta al damunt. El segon, per dir-ho malament, la globalització, és a dir, les noves necessitats que està creant la globalització.

El professor Virgili fa més mal que bé?

Personalment, el trobo educat i de bones maneres, hi ha gent que fa el mateix que ell i de manera més agressiva. Ara bé, des del punt de vista de l'equilibri lingüístic, fa més mal que bé, perquè crea inseguretat.

Per què a Catalunya es parla més castellà que català?

Home, és obvi, en part per la raó demogràfica i, la segona, la de prestigi, En certs àmbits té més prestigi parlar castellà. És la llengua de l'oci, etc.

El castellà hauria de quedar per a la intimitat com diu la consellera?

Ha, ha, pregunta molt puta. D'entrada seria un desideràtum, ja que és impossible que això passi. Preferiria que el català reconquerís el carrer, que ara mateix el té molt perdut. Si això significa que el castellà reculi, alabat sia deu. Però és ciència-ficció, el castellà és molt poderós.

Hi ha massa castellà a TV3, com deia l'anterior consellera?

Sí, trobo que sí, en això estic molt d'acord. No tant perquè hi hagi massa castellà a TV3, sinó perquè a les altres cadenes no hi ha gens de català. Jo quasi preferiria que hi hagués més català a les altres cadenes que menys castellà a TV3.

S'han de doblar al català les pel·lícules i sèries en castellà?

És un altre tema espinós, entren en joc altres coses. Sistemàticament no en soc partidari, ara bé, a efectes pedagògics, alguna vegada sí.

I si desapareix el català, què? Quin problema hi ha?

A veure, també desapareixerem nosaltres, si això no sap greu, tampoc n'ha de saber que ho faci el català. Però estem parlant de sentiments. Des del punt de vista pràctic... alguna importància també té, cada llengua vehicula una forma concreta de veure el món. Però com que en les darreres dècades hem assistit a la pèrdua de moltes cultures, no vindrà d'una...

Es parla millor ara que abans?

Segur que no, ara es parla molt pitjor. Si va a la porta d'una escola i atrapa un avi parlant amb el net, veurà les diferències. S'han rebaixat tots els elements, no només el lèxic, també la fonètica, l'entonació, etc. En nombres absoluts sí, és clar, ara es parla més. O hi ha més gent que ho assegura a les enquestes... que després el parli és una altra cosa. Una cosa és el coneixement i l'altra l'ús, una cosa és el que ets capaç de fer i l'altra el que fas.