«No soc un xaman, vaig fer-ho tot per salvar l'Abad»

Nacho Vidal va ser detingut a finals de maig per la mort del fotògraf de moda toledà establert a València José Luis Abad, en un ritual amb una substància obtinguda del gripau buf, a la qual denominen la molècula de Déu



Què va passar aquell 28 de juliol del 2019 a casa seva, què va motivar la seva detenció un any després?

Va venir a casa un amic de la meva cosina [José Luis] que va estar un mes i mig insistint-li que volia prendre la medicina del gripau. La meva cosina li va dir que jo podia acompanyar-lo, perquè no la pots prendre sol. Has d'estar amb algú que hi entengui i que pugui controlar, en cas que vagis a donar-te un cop o caiguis a terra, i que et pugui reanimar. Pot passar que t'oblidis de respirar i se t'ha de tirar aigua perquè tornis a respirar. Va venir, ens van presentar i vam parlar. Li vaig preguntar què buscava per prendre medicina. Em va dir que n'havia pres anteriorment i li va anar molt bé i volia tornar a prendre'n.

Per què va acudir a vostè en José Luis?

Perquè sabia a través de la meva cosina i d'un vídeo que vaig fer a internet, que jo havia pres la medicina com ell [?]. Volia que l'acompanyés.

Va concertar vostè la trobada?

No. La meva cosina. En Jose Luis va venir a casa meva de la manera més amistosa possible. No hi havia res darrere, ni comerç de res, ni venda de res.

Han dit que va cobrar, l'ha perjudicat?

El que m'ha perjudicat no només és això. És un assetjament i enderrocament del personatge de Nacho Vidal. El que estan dient no és veritat. Hi ha un vídeo (gravat amb el telèfon de José Luis) que diuen que és una prova i el vaig lliurar jo a la seva família. Podria haver-lo esborrat, però no ho vaig fer. Per diverses raons: descriu el que dic en la meva declaració. Punt número dos: la família mereix veure com va morir el seu fill, què va passar aquí [?]. És difícil que algú entengui aquest viatge sense haver conegut la medicina. És com un guauuu, ajudem-lo, com ho està passant, però és que això és el viatge.

Quin ritual es va practicar?

En el moment que comença a gravar la meva cosina, jo tinc en José Luis al davant, el miro als ulls i li dic: «Jo no soc un xaman, no sóc el teu mestre, simplement t'acompanyaré amb la medicina. Confies en mi?» Ell em va dir: «Sí, confio en tu». L'abraço, m'aparto, es col·loca la pipa a la boca, li dono foc i xucla. Jo li dic: «Una miqueta més, perquè has d'omplir el màxim per tenir l'experiència completa» [?.]. Quan ja no pot més, jo agafo la pipa i faig una calada. Per què faig una calada? Perquè la persona estigui acompanyada.

Què va passar?

Quan jo fumo, ell es desploma. El cullo amb en Miguel, un amic, i el posem a terra. Ell entra en una parada i es queda en catarsi. No respira. Crec que van passar uns 15 segons. Repeteixo, està gravat. Quan veig que ell no està respirant, l'atenc. És mentida que no el vaig socórrer. Vaig fer tot el que va ser a la meva mà per salvar-lo. Em vaig tirar a terra, el vaig recuperar. Vaig fer 30-2 (boca a boca) el millor que vaig poder. Li vaig tirar aigua (perquè respirés) i el vaig recuperar. El vaig tornar a la vida. Després, va començar a regirar-se pel terra [?]. Per això diuen que jo no el vaig atendre. No, perdona, va estar 22 minuts respirant i movent-se al terra i aquest és el viatge. Aquesta és l'experiència. Arriba un moment en el qual veig que es movia molt [?]. Com el duc a la calma? Amb campanes. M'agenollo. Ell estava d'esquena en el sòl i respirava molt ràpid. Amb el seu cap entre les cames, faig sonar la campana. I ell comença a relaxar-se. Jo penso: ja està bé, ja està tornant del viatge.

Havia fet alguna vegada abans aquest ritual?

Unes sis vegades.

És un xaman?

Soc en Nacho Vidal, no soc cap xaman.

Sabia les conseqüències que comporta prendre el gripau?

Mai. La medicina, fins on jo sé, no et mata, maten altres coses, però està sota secret de sumari.

Està afectat?

L'única cosa que em preocupa és la putada que s'ha endut la família i la que m'he endut jo. A tu se t'ha mort algú a les mans? Has sentit a algú morir-se als teus braços? Com et queda el cap després d'haver intentat fer tot el que has pogut per aquesta persona? Que tots els dies passis per davant d'on el xaval va morir i que et facin sentir com una merda? Tant dol pensar que hi ha gent bona, que ajuda a altres sense cobrar? Perquè aquí n'hi ha un assegut.