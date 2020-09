Temps moderns

Si l'economia gairebé havia tocat fons amb una caiguda sense precedents del PIB i amb una temporada turística per oblidar, els repunts de la pandèmia i les noves restriccions que imposen les autoritats sanitàries poden acabar amb els tímids brots verds que s'havien començat a intuir amb la vista posada en una vacuna o remei esperançador. Certament, alguns indrets de Girona mostren els desastrosos efectes de la covid-19 amb la trista presència de locals tancats. Una desoladora imatge que afecta establiments de rams ben diversos ja siguin del sector del tèxtil, dels records, de la llar o directament vinculats al món del turisme en els municipis costaners. La crisi ha estat generalitzada i ha afectat també bars, cafeteries i restaurants que a priori semblava que havien d'aguantar més i millor la patacada.

També és veritat que a redós de la tragèdia pel coronavirus s'han estès noves formes de relacions comercials en especial aquelles relacionades amb plataformes de compra i venda a través d'Internet. El cas més paradigmàtic és el del gegant Amazon del multimilionari Jeffrey Bezos que ha incrementat el seu volum de negoci gràcies a una oferta diversificada i amb uns lliuraments en temps raonable. Aquest sistema de venda en línia s'ha anat imposant en les nostres vides i, lògicament, darrere les passes del colós americà han començat a sorgir altres propostes. És el cas de l'empresa Levecart de relativa recent creació amb seus a Barcelona i Madrid que ofereix exclusivament en línia productes d'electrònica, higiene, electrodomèstics, papereria, ferreteria, etc., a preus sovint més barats que els de mercat. Conscients, però, que amb una competència directe amb Amazon tindrien les de perdre, s'han empescat un sistema de proximitat per captar clients mitjançant un codi QR que els establiments col·laboradors, ja siguin restaurants, perruqueries o petits comerços col·loquen en un lloc visible i esdevenen així una mena d'agents intermediaris. D'aquesta manera, tan sols amb un clic descarregant l'App el comprador obté descomptes i el servei o comerç pot beneficiar-se de les comissions que ofereix l'empresa subministradora del producte.

Aquesta innovadora proposta així com d'altres similars que estan sorgint enmig d'una crisi econòmica sense precedents posa de manifest la nostra definitiva immersió en una nova era on la tecnologia ens marcarà (encara més) les nostres vides. L'any 1936 el magistral Charles Chaplin ens mostrava en tota la seva comicitat però també cruesa l'eficàcia de la industrialització i la producció en cadena en el film Modern Times (Temps Moderns). Han passat a la història del cinema les escenes d'aire futurista que feien somriure l'espectador però que en el fons incorporaven una ferotge crítica social. Aquella imparable cadena ens ha portat avui a les noves eines de futur com poden ser aquests codis QR que la pandèmia ja ha incorporat a restaurants i comerços al detall però molt especialment tot el nou món tecnològic que comença obrir-se camí de la mà de les aplicacions de mòbil 5G. En aquest sentit, les comandes en línia, també a escala local, s'han fet presents a les nostres vides com un convidat inesperat. A Girona, el Mercat del Lleó va instaurar aquest sistema durant el període de confinament per donar un millor servei i darrerament també alguns particulars l'han anat incorporant en la seva estratègia comercial.

«Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad» deia el personatge Don Sebastián en la famosa sarsuela La verbena de la Paloma de 1894. Avui, l'avançament ens ha arribat a través dels telèfons intel·ligents, els ordinadors, les connexions a Internet i el més recent teletreball. A Girona encara no estem del tot avesats a tanta innovació tecnològica, però aquests són els nous «temps moderns» que no només hem d'acceptar sinó que haurem d'aprendre a utilitzar com habituals eines en el nostre futur immediat.