Ferran Massegú: «Els músics perdem concerts i a altres llocs s'ho passen tot pel forro»

Vostè és massa?

He, he, em diuen així. Si soc massa o no, ho haurà de dir la gent.

Les teràpies de xoc són fortes i per això no poden durar tota la vida?

Teràpia de Shock va durar el que havia de durar. Crec que deu anys no són pocs, i menys en una edat complicada dels components, més o menys dels 16 als 26 anys, que és època de molts canvis. Va ser curt i intens.

Fer-se famosos tan joves fa que es perdi el món de vista?

Per sort temíem sempre al voltant un grup de persones que ens cuidaven molt i ens feien tocar de peus a terra. Ho vam viure molt intensament però sempre tocant de peus a terra.

Els concerts en pandèmia són ja un nou estil musical?

És una cosa complicada, perquè ens ha capgirat el món a tots. Però el sector cultural està mostrant moltes ganes, molta força, no paren de sortir discos, es fan tots els esforços possibles per tirar endavant la música en directe... s'ha de valorar molt. Si una cosa positiva en traurem de tot això és saber que el sector cultural al nostre país està molt viu, i amb força per tirar endavant.

No serà pel suport que reben de les administracions...

Exacte, per això s'hauria de començar a ficar fil a l'agulla, veure com es pot ajudar aquest sector. Estem molt vius i amb molta força, però amb això no n'hi ha prou. Per salvar aquest desastre necessitem suport de l'administració.

És dels que des de l'escenari crida al públic que es tregui la mascareta?

Ni de bon tros, al contrari, hem de ser conscients que les normes hi són per alguna cosa. Ara bé, que siguin igual per tothom, no podem castigar la cultura com si fos el principal problema.

Se senten així?

Passa sovint que anem a tocar amb mesures de seguretat espectaculars, i després del concert anem a sopar al bar del costat, i allò és can pixa. Ens sentim una mica idiotes, perquè perdem concerts i diners, mentre per un altre costat s'ho passen pel forro.

Per protegir-nos, Salut recomana el sexe en espais oberts.

Ostres! Així recomanen practicar cruising?

No sé si tant.

Mare meva, haurem de quedar als parcs públics. El sexe, ja de per si, és contagi pur i dur. El practiquis on el practiquis, malament rai.

Home, malament... tampoc és això.

Pel que fa a transmissió, vull dir (riu).

Ara entenc per què titula «Polvo» una cançó. És apta per a menors?

Per què no? També pot significar «pols». Ja sap: «polvo somos y en polvo nos convertiremos».

Quan canta que voldria despertar, és perquè viu en un malson?

No, què va. «Voldria despertar» és una cançó d'amor, una manera de dir que voldries despertar en aquell moment que estaves tan bé amb aquella persona.

«Penses». Vostè en què pensa?

Ara mateix estic en un moment de la vida que he tancat un cicle i en començo un de nou. Durant aquest temps he aprofitat per acabar els meus estudis de música. Ho he acabat tot i enceto un nou projecte.

O sigui que ha tret profit del confinament.

Sí, dins de la tragèdia, em sento bastant afortunat, no em queixo. Sé que hi ha gent que ha tingut més sort i altra, que menys. Jo he tingut moltes hores per cuinar amb carinyo aquest projecte.