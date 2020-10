«Tant d'estrès en una situació anòmala, el notem, som humans»

La infermera Elvira García ha creat un programa formatiu integral anomenat «Equilíbrate como profesional sanitario durante la pandemia» dirigit als professionals d'aquest sector.



El personal sanitari ho està passant malament?

La veritat és que si, per la pressió i per la situació que estem vivint. No ens havíem trobat mai amb una situació així. A vegades no tenim una organització clara per seguir.

Bé hi ha uns protocols.

Els protocols estan molt bé, però s'han de baixar a terra, i llavors tot provoca incerteses, costa. Els professionals sanitaris acumulem moltes feines, no tot és Covid, i s'acumula amb la feina normal que fem a atenció primària, la gent que ve a la consulta, etc. Ho passem malament, perquè gestionar tota aquesta pressió és difícil. Així ho posa de manifest l'enquesta que he dut a terme entre el personal.

Vostè?

La vaig fer jo, el mes de juny, van respondre 475 persones. La diferència amb altres enquestes és que aquestes només analitzaven les emocions. Jo analitzo també com es troba el personal, com s'alimenta, i quins suplements prenen per a millorar el sistema immune. I què necessitem per superar la situació.

Què diu, l'enquesta?

L'esgotament i l'estrès són al capdavant de les preocupacions. També hi ha tristesa, por... I la inseguretat. A banda, estem angoixats, insegurs, frustrats... tots aquests són els símptomes que estem vivint. I hem de tenir en compte que hi ha emocions que encara no s'han alliberat.

Personal sanitari amb depressió i ansietat? Això va en la seva feina, haver estudiat lampisteria.

Però som humans, i tant d'estrès en una situació anòmala, la notem. Això pot superar a qualsevol persona, malgrat ser sanitaris, som humans, i costa gestionar aquestes emocions.

Això és el diagnòstic. Anem al tractament. Què necessiten?

Un espai per a compartir i alliberar les emocions. També he detectat que necessiten expressar-les a nivell de teràpia corporal. Així mateix és necessària una pauta d'alimentació, que inclogui suplements per millorar sistema immunològic. Fins i tot alguns demanen iniciar-se en la meditació. Per això hem dissenyat aquest programa formatiu.

L'empatia amb els malalts és dolenta, en un professional sanitari?

No crec que l'empatia sigui dolenta, però has de saber gestionar-la. Posant-te en la pell del pacient, tens el risc d'endur-te la situació a casa. Però el malalt agraeix, i més en la pandèmia, que les infermeres siguin properes. En aquesta situació no es permetien visites, que la infermera estigues allà, fent trucades, és humanitat, no només empatia. Les persones necessiten més que mai que siguem empàtics, la situació ha desbordat els professionals, però a les persones encara més.

Potser l'únic que els falta són més recursos des de l'administració?

Exacte. Se n'han posat més, però no són suficients per a totes les tasques. Ara amb les PCRs a les escoles, centres geriàtrics, etc., s'acumula la feina. Es queden curts els recursos, en necessitem més.