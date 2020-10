«Sempre que hi ha hagut grans canvis, algú s'ha hagut d'enfadar»

L'Helena, en Gerard i l'Artur formen Sotrac, la banda de Llagostera i Sant Feliu de Guíxols que treu el seu segon àlbum a començament de 2021, del qual el single «La nit dels ignorants» és l'avançament

Us mira malament la gent quan els expliqueu que feu un trio?

Per sort, la nostra societat ha evolucionat prou perquè es respectin les nostres preferències. De fet, sempre expliquem que preferim ser cinc, però per problemes d'espai o por que els nivells sonors no sobrepassin els límits permesos fa que hàgim d'adaptar-nos?

Ens trobem tots plegats en un sotrac?

Força gros i profund. Fa un any no ens podíem ni imaginar que viuríem una situació com aquesta, i la situació ja era precària. L'octubre passat estàvem preparant la sortida del disc i de sobte tots els plans se'n van anar en orris. Ningú compra discos, i les plataformes digitals com Spotify, per exemple, donen uns 0,004 ? per reproducció. Les sales de concerts fa massa temps que estan tancades i no poden resistir més? és una espiral de la qual si no en sortim, ens trobarem amb la desaparició de l'escena musical tal com la coneixem.

Ens en sortirem?

No queda més remei. Ens n'acabarem sortint si ens adonem que la música i la cultura són essencials i se'ls comença a donar el valor que realment tenen. Això, o s'acaba d'enfonsar del tot i llavors ja no queda més remei que construir des de zero sobre les cendres del que tenim ara.

Si ens en sortim, serem millors, com diuen els optimistes, o pitjors?

És que pitjors, realment, què vol dir? Abans de la pandèmia el sector no podia tirar coets tampoc. Que estar vivint una situació totalment excepcional no ens faci oblidar que abans de la pandèmia el sector cultural ja es barallava per engrunes. Nosaltres ho volem veure com una oportunitat per identificar tots els problemes i aprofitar per donar-los una solució.

De nit hi ha més ignorants?

Segurament hi ha la mateixa quantitat, però en ser de nit els costa més passar desapercebuts. Amb aquesta cançó pretenem posar en relleu una realitat massa acceptada per la nostra societat, per això fem referència a la crisi humanitària que es viu al Mediterrani i a la inacció de bona part dels països de destí.

Què preguntarien a «La nit dels ignorants»?

Si algú sap per què tenint tantes propostes musicals diferents sempre acaben sortint als mitjans i programacions les mateixes. Com s'aconsegueix arribar a ser un dels grups escollits si no tens massa oportunitats perquè et descobreixin? Qui escull qui «triomfa»?

Tenen massa poder els ignorants?

Tant de bo la resposta a la pregunta fos una altra, però ens consta que hi ha molts polítics aquí i arreu del món amb molt de poder que viuen en la ignorància o trien ignorar, que encara és pitjor

La sàtira és la millor forma de crítica?

La millor forma de crítica és aquella que fa pensar o ajuda a impulsar un canvi cap a millor, sense faltar el respecte a ningú.

I si algú s'enfada?

Si vius la teva vida pretenent passar-la sense que ningú s'enfadi amb tu pel que fas o penses, és que no estàs dient o fent res substancial. Una situació tan arrelada com aquesta no es modificarà amb un somriure per a tothom. Si es manté és perquè algú n'obté algun benefici. Sempre que hi ha hagut grans canvis algú s'ha hagut d'enfadar moltíssim

Com celebraran el 12 d'octubre?

Amb la mateixa intensitat que qualsevol dia del mes.

I l'11 de setembre?

Tradicionalment el vivim en família participant d'actes relacionats amb la Diada. Aquest any l'hem viscut confinats.