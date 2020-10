«Quan telefonem a algun lloc diem 'et truquem dels caganers'»

A més d'un dels propietaris, Marc Alòs és l'escultor de Caganer.com, l'empresa familiar que des de Torroella de Montgrí distribueix figures de caganers famosos per tot el món



A què ve tal afició a l'escatologia?

Va començar l'any 92, quan la mare ens va proposar comprar un negoci d'un senyor que feia figures de pessebre. Amb els anys i a més d'anar venent les figures tradicionals, ens vam anar reinventant en la col·lecció de caganers. Ja ens hem convertit en una família... de caganers. Quan truquem a algun lloc diem «et truquem dels caganers». Fins i tot la barca que tenim es diu La Caganera.

Els catalans som uns caganers i la història ho confirma?

Som molt escatològics, una figura així al pessebre és un acte de rebel·lia. En el seu moment va ser un acte de la gent del poble contra l'església, a qui no li agradava aquesta figura. A més, tenim el tió i altres costums que confirmen aquest caire escatològic dels catalans.

Algú s'ha enfadat mai, per sortir ajupit i evacuant?

Al revés, hi ha molts personatges famosos, als quals no podem arribar, però sabem que els agrada. Fa uns anys, quan Maragall va deixar l'alcaldia, li va caure a l'Hereu el titular «per què l'Hereu no té caganer?». Sovint, sobretot en eleccions catalanes, hi ha candidats que troben a faltar el seu caganer, es queixen.

I de missatges de felicitació en reben?

Tant com felicitació, no, però que els ha agradat, sí. Sobretot els que tenim més contacte, com són els polítics catalans.

Algun personatge famós els ha demanat el seu caganer?

Alguns polítics, com li deia. A la web ens entra molta gent fent propostes. Si algú té una inquietud, ho analitzem i pensem: doncs mira, potser sí. Ens demanaven molt sovint la Frida Kahlo. I vam creure que sí, que era un personatge vàlid.

Quins criteris fan servir?

A principi d'any fem com un càsting del que està de moda, del que creiem que pot agradar, etc. Tenim diverses seccions -esportistes, polítics, còmic...- i intentem omplir-les totes. Com que aquest any hi ha les eleccions americanes, mirem d'estar al cas dels candidats, etc. L'experiència és un grau, i ara ja sabem que a vegades el que és notícia al març no ho és al desembre. Avui l'actualitat és escandalosament ràpida. Si d'aquí a Nadal sortís algun personatge que es posés d'actualitat, encara intentaríem incloure'l.

I Pere Aragonès? Potser ja que per respecte no pot utilitzar el despatx, tampoc no pot ser figura caganera?

(Riallada) Ho estem pensant, a veure si ens dura. Amb els presidents catalans no saps mai, són fugaços com les estrelles.

Ara fan caganers amb mascareta: és que vostè quan caga porta mascareta?

No, no, però ens feia gràcia donar-li un toc diferent, amb mascareta i sense. Veurem el públic què tria, mai saps si ho has encertat. Els famosos haurien de donar més exemple, perquè creen tendències i la pandèmia no és cosa de broma. En Biden ja ho fa, però en Trump no gaire.

Quants en venen a l'any?

Aquest any no compta, estem a zero, tenim els canals de distribució tancats. Normalment entre 30.000 i 40.000 unitats. Però aquest any, tal com està la cosa...

Aquest any estem tots cagats?

Com la majoria de negocis. A casa ens passa el mateix que a restaurants bars i altres negocis. A veure si entre la web i les fires de Nadal -si es fan- podem salvar una mica la temporada per continuar amb el negoci.