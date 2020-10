«O el Parlament no coneix la seva llei, o la norma és propaganda»

Maria José Suárez és copropietària de l'estació de servei SYM Sarrià, i ara està obligada a tancar la botiga de 24h. Els seus problemes són sembants als de molts petits empresaris que tenen comerços o negocis de restauració



Observo que aquesta gasolinera té personal. Creia que ja no n'hi havia cap!

Deu ser falta de sentit comú i amor al risc, però al cap i a la fi és un negoci familiar que fa 25 anys que és aquí i ens agrada la proximitat amb la gent. És com una prolongació de la vida familiar. Des que vam obrir, hem estat atenent personalment les 24 hores i els 365 dies de l'any i això ens enorgulleix, però per descomptat no és fàcil cobrir els números.

En què els afecta la nova normativa?

Ens obliga a deixar de vendre a partir de les 22 h fins a les 7 del matí, en teoria per evitar la venda de begudes alcohòliques i així evitar els botellons. Dos dels quatre torns que tenim queden afectats.

Haurà de fer un ERTO?

Quan els meus pares van posar la benzinera, la van pensar per tenir-la sempre atesa, per tant, no tenim ni sistema de tancament ni antivandàlic. Ara hem de triar entre enviar a ERTO part del personal i fer una gran inversió en un sistema antivandàlic que porta temps instal·lar, o bé sagnar l'empresa mantenint al personal perquè vigilin la botiga sense vendre res.

Però a veure, actualment venen gaire alcohol?

La venda nocturna d'alcohol en botigues està prohibida a Catalunya des de 1998, amb el que resulta surrealista la normativa. Significa que o bé el Parlament no coneix les seves pròpies lleis, o bé aquesta norma és merament propagandística.

Llavors quin sentit té obligar a tancar la botiga per evitar botellons?

No té cap sentit, és un absolut despropòsit. Les nostres vendes nocturnes estan totalment orientades a comestibles per a qui acaba de treballar després del tancament dels supermercats o per als que comencen a treballar molt aviat al matí. De fet, qui esperi trobar-se un botellón a Sarrià de Ter un dimarts a la nit, és un absolut il·lús. I un dissabte igual, la veritat.

En canvi, abans de les 22 h puc venir a comprar tant d'alcohol com vulgui?

Si ve abans de les 22 h pot comprar tant alcohol com desitgi. Els que han fet la norma pensen que els que compren alcohol a les 22.15 el volen per a fer un botellón, però els que el compren a les 21.45 el volen per desdejunar l'endemà (riu).

No sembla una norma amb sentit, no.

Vist que l'alcohol ja no es venia, prohibeix que els que comencen a les 6 a treballar puguin passar a comprar el seu entrepà i que els que surten tard de treballar puguin passar a buscar el sopar. Això reduirà contagis? L'altra absurditat és que si el supermercat de la benzinera tingués més de 300 m2, segons la normativa, comprar aquest entrepà ja no seria contagiós. Un raonament digne dels Germans Marx.

El Govern català sap el que fa?

Crec que cap dels nostres dos governs ho sap. Per què no permeten obrir als restaurants i, si en interiors no és segur, donar-los el mateix aforament que tenen en espais en terrassa sense cobrar-los impostos afegits? O si el carrer no té suficient espai, oferir-los la possibilitat d'habilitar espais públics perquè puguin posar terrasses, quiosquets, food-trucks a l'aire lliure etc? És una proposta. Ja que s'exigeix als negocis ser imaginatius, la mateixa responsabilitat hauria de tenir l'administració. Buscar solucions imaginatives que ens permetin continuar guanyant-nos la vida i no basar-se exclusivament en mesures que destrueixin l'economia.